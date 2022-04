Semeniuk: inwestycje wygenerują pozytywne reakcje w gospodarce

Procesy inwestycyjne, które mamy, wygenerują pozytywne reakcje w gospodarce, by ominąć stagflację - powiedziała w środę wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że opracowywany jest program wsparcia procesu inwestycyjnego, ale do niego potrzebne są pieniądze z KPO.

"Przyglądałam się ze zdziwieniem zapowiedziom Donalda Tuska, o programie wsparcia najuboższych, średniej klasy, przygotowaniu dopłat do kredytów. To wszystko wiąże się z wpuszczeniem znowu w gospodarkę środków finansowych, które będą ciągnęły nas w dół, a nie w górę. To nie są rozwiązania, które powinniśmy brać dzisiaj pod uwagę. To nad czym powinniśmy się skupić nie tylko jako Polska, ale też jako wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej to jednolity program polityki surowcowej. On będzie odpowiedzialny za kształt poziomu inflacyjnego na kolejne miesiące" - stwierdziła w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia Olga Semeniuk.

Zaznaczyła, że jest zwolenniczką "absolutnego wsparcia dla klasy najuboższej w tym momencie bardzo trudnym (...), w jakim jesteśmy, ale przy spełnieniu odpowiednich kryteriów."

"Każda dodatkowa złotówka będzie powodowała naszą drogę ku hiperinflacji, a tego chcemy uniknąć. Z drugiej strony mamy procesy inwestycyjne. To one będą odpowiedzialne za to, by wygenerować pozytywne reakcje w gospodarce tak, by ominąć stagflację. Opracowujemy z ministrem Waldemarem Budą program wspierający ten proces inwestycyjny, ale do niego potrzebne są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy" - zaznaczyła wiceminister Semeniuk.

Zwróciła także uwagę, że zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego przygotowywany jest pakiet osłonowy dla kredytobiorców.

"Tu różne warianty są brane pod uwagę dla kredytobiorców, którzy dzisiaj ponoszą zdecydowanie wyższe koszty kredytowe niż kilka miesięcy temu. To są wyniki bardzo trudnych trzech lat gospodarczych. W marcu 2020 r. byliśmy w zupełnie innej perspektywie gospodarczej. Dzisiaj ta perspektywa jest zupełnie inna. Nie dość, że obciążona czasami pandemii to jeszcze dociążona maksymalnie wojną" - dodała Semeniuk.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl