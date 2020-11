Semeniuk: jeśli będzie trzeba jest możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o rekompensaty za niesprzedane kwiaty

Jeśli będzie wymagała tego sytuacja, to zakładany od 2 do 6 listopada termin na składanie wniosków o rekompensaty za niesprzedane kwiaty w zw. z zamknięciem cmentarzy, może zostać wydłużony - zapowiedziała wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk.

W niedzielę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową. Jak napisano w komunikacie, "pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października - 2 listopada poniosły straty". Na podstawie projektowanych przepisów ARiMR będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia.

W niedzielę, wiceszefowe ministerstw: Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi informowały, że od poniedziałku m.in. regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaoferują możliwość nabycia roślin, które nie zostały sprzedane w związku z zamknięciem cmentarzy.

Wiceminister resortu rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk poinformowała w poniedziałek na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, że zakładany termin na składanie wniosków o rekompensaty został ustalony na 2-6 listopada br. Zapewniła jednak, że możliwe jest jego wydłużenie, jeśli będzie wymagała tego sytuacja.

Przedstawicielka MRPiT była pytana również o wysokość rekompensaty do jednej doniczki chryzantem.

"Dzisiaj widziałam w przestrzeni publicznej wypowiedzi różnych dziennikarzy, że to 11 zł, a chryzantemy chodzą po 25-30 zł. Musimy oddzielić duże, średnie i mniejsze miejscowości i musimy zrobić analizę rynku. Taka analiza rynku była prowadzona w weekend przez Ministerstwo Rolnictwa. Prosiłabym i postulowała do innych dziennikarzy, którzy stawiają jedną stawkę na cały kraj, że to tak nie wygląda. Analiza rynku przedstawia i weryfikuje aglomeracje różnej wielkości i stąd różnego rodzaju wyceny" - powiedziała.

Semeniuk podkreśliła jednak, by w tej sprawie szczegółów udzielał resort rolnictwa.

Wiceminister dodała, że o rekompensaty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie sprzedali kwiatów, ale również i samorządy, które "podjęły się współpracy i subsydiarności gospodarczej" w tej sprawie. Na pomoc finansową ma być przeznaczone 180 mln zł.

W ubiegły piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem, od 31 października do 2 listopada cmentarze będą zamknięte. Zapowiedział też, że w związku z tą decyzją zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu.