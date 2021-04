Semeniuk o Nowym Polskim Ładzie: prezentacja prawdopodobnie 8 maja

Prawdopodobnie 8 maja nastąpi prezentacja programu Nowy Polski Ład - mówiła w czwartek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że "tematem bardzo bliskim" temu programowi jest produkcja w naszym kraju szczepionek na koronawirusa.

Wiceminister Semeniuk pytana w programie portalu Onet.pl o to, kiedy zostanie przedstawiony program Nowego Polskiego Ładu, wskazała: "8 maja prawdopodobnie, jeżeli nie zmieni się diametralnie, negatywnie sytuacja (pandemiczna - PAP) w kraju, czego nie zakładamy, nastąpi prezentacja polskiego Nowego Ładu".

Semeniuk zaznaczyła, że jest to program dla wszystkich, w którym będzie gwarancja zabezpieczenia programów społecznych, wdrażanych od 2015 r. "Być może również wielu młodych ludzi, którzy mają barierę, by wejść chociażby na rynek mieszkalnictwa czy rynek pracy, odnajdzie w tym polskim Nowym Ładzie miejsce dla siebie" - stwierdziła. "Dla przedsiębiorców mamy tam przewidziany również pakiet proinwestycyjny związany z czasem pandemii, niewątpliwie ogromną rolę odgrywa reforma i transformacja cyfrowa" - dodała.

Pytana o deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego dot. produkcji w Polsce szczepionek na koronawirusa, wskazała: "To temat bardzo bliski programowi Nowy Polski Ład". "Obszar technologii jest związany bezpośrednio z naszym resortem. Rozmawiamy z wieloma firmami polskimi, które by się chciały tego zadania podjąć" - powiedziała. Według niej, "samowystarczalność przemysłowa i odpowiednia strategia przemysłowa - to nieodłączne elementy siły danego państwa".

Zgodnie z zapowiedzią, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

