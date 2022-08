Semeniuk o wsparciu dla MŚP w związku ze wzrostem cen surowców energetycznych: pracujemy nad rozwiązaniami

Pracujemy nad rozwiązaniami dla sektora małych i średnich firm; pozyskujemy różnego rodzaju warianty wspomożenia sektora MŚP" - powiedziała w piątek PAP.PL wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk, pytana o rozwiązania dot. przeciwdziałaniu skutkom wzrostu cen surowców energetycznych.

Semeniuk w Studiu PAP była pytana o to, czy rządowe rozwiązania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wzrostu cen surowców energetycznych dla indywidualnych odbiorców zostaną rozszerzone także na podmioty z sektora MŚP.

"Pracujemy również nad rozwiązaniami dla sektora małych i średnich firm, dla przedsiębiorstw. I tutaj tyle na ten moment mogę powiedzieć. Nad tym również pracujemy" - powiedziała.

Dopytywana, kiedy te rozwiązania mogą ujrzeć światło dzienne, odparła: "Nie mogę powiedzieć konkretnych dat. Natomiast pozyskujemy różnego rodzaju warianty i możliwości wspomożenia sektora MŚP".

Semeniuk odniosła się także do sytuacji związanej z węglem.

"Patrząc rok do roku na import i to, ile tego węgla ściągamy nie widzę problemu z samym produktem. Czyli nie widzę problemu z podażą i z tym, ile tego węgla u nas w Polsce jest. Staramy się rozwiązywać na bieżąco wszystkie problemy, również te logistyczne. Ale na pewno straszenie społeczeństwa, opowiadanie o tym, że będzie bardzo ciężko jest błędną narracją" - powiedziała.

Zdaniem Semeniuk, kwestia węgla jest kwestią globalną. "Dla nas dużym wyzwaniem dzisiaj, koncentrujemy wiele sił i koncentrujemy się wokół tego tematu, aby go rozwiązać" - podkreśliła.

Wiceminister przypomniała, że prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym. Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Semeniuk dodała, że trwają prace nad rozwiązaniami osłonowymi dla osób ogrzewających się np. pelletem.

W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że przygotowane zostały kompleksowe rozwiązania dla odbiorców ciepła. Poinformowała m.in. o dopłatach dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z wykazem projekt przewiduje dwa główne mechanizmy, które mają ograniczyć wzrost kosztów za ogrzewanie.

Pierwszym są jednorazowe dodatki dla grzejących swoje domy: biomasą, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Drugie rozwiązanie polega na wprowadzeniu mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Ma to ograniczyć do ustalonego poziomu wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Semeniuk zapytana została także o to, kiedy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z "Tarczy dla pogranicza".

"Tarcza wschodnia dla dwóch województw związana jest z prenotyfikacją i notyfikacją europejską" - powiedziała. Jak dodała, tym programem ma być objętych ok. 12 firm. "Mam nadzieję, że do końca listopada ten temat zostanie zamknięty. Choć tak, jak mówię, te rozmowy i negocjacje z Komisją Europejską cały czas trwają" - powiedziała.

Rząd w czerwcu przyjął podstawy prawne do wdrożenia w Polsce "Tarczy dla pogranicza". Jak informował wówczas minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, taki rodzaj tarczy pomocowej był oczekiwany od dawna i wynika z ustawy o ochronie granicy, która "ograniczyła ruch w pewnej przestrzeni przy granicy białoruskiej".

Zapewnił, że polskie władze są gotowe do wdrożenia mechanizmów pomocowych wynikających z "tarczy dla pogranicza", ale zgodę na jej uruchomienie musi wyrazić Komisja Europejska. "Czekamy na notyfikację programu ze strony Komisji Europejskiej. Jak tylko ją otrzymamy będziemy gotowi i przygotowani do wdrożenia tego programu" - podsumował wówczas.

