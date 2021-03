Semeniuk: opozycja próbuje zrobić "receptę na kryzys", a rząd Zjednoczonej Prawicy "wdraża leki"

Opozycja próbuje zrobić "receptę na kryzys", a rząd Zjednoczonej Prawicy "wdraża leki", których zadaniem jest nadać odporność organizmowi w postaci polskiej gospodarki składającej się ze strategicznych działów - powiedziała we wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Wiceminister przypominała o programach wspierających przedsiębiorców, jakie rząd przygotował w związku z pandemią. Zapewniła, że ta pomoc będzie przedłużana o kolejne tygodnie lub miesiące, jeśli tego będzie wymagała sytuacja.

"Tarcza Finansowa 2.0 to kolejny projekt, który został stworzony równolegle do Tarczy Branżowej. 28 lutego skończyły się nabory do tej tarczy i można podsumować, jak to wygląda w liczbach: 45 tys. przedsiębiorstw wykorzystało środki z tarczy finansowej FPR 2.0. To prawie 300 tys. pracowników, którzy dzięki tym środkom finansowym mogą dalej liczyć na zatrudnienie. To ponad 6,5 mld zł skierowanych do przedsiębiorców" - powiedziała.

Jako przykład wskazała pomoc skierowaną do kompleksu sportowego Aqua Żyrardów, w którym odbyła się wtorkowa konferencja. "Tylko od 15 stycznia w obiekcie, w którym się znajdujemy, ta pomoc została skierowana na poziomie 600 tys. zł. Od początku trwania pandemii obiekt ten uzyskał dofinansowanie na prawie 1 mln zł" - podkreśliła Semeniuk.

Dodała, że "czas oczekiwania w ramach Tarczy 2.0 to 1, 2, 3, maksymalnie 4 dni, jeżeli sytuacja była na tyle skomplikowana, że tego wymagała". "Przedsiębiorcy sami zgłaszają się do nas, stwierdzając, że ta pomoc była szybka, sprawna, wnioski były (...) kierowane do przedsiębiorców drogą elektroniczną" - dodała.

Zapewniła, że pomoc będzie również kierowana do przedsiębiorców z Warmii i Mazur, gdzie wprowadzono kolejne rozporządzenia w związku z dużą liczbą zakażeń SARS-CoV-2.

"Zdajemy sobie również sprawę z tego, że niektóre sektory gospodarcze są obciążone efektami ujemnymi znaczącymi, stąd również takie przygotowane projekty jak chociażby tarcza dla subregionów. Pragnę przypomnieć, że w tym trudnym okresie dla turystyki, jesienno-zimowym, przygotowaliśmy projekt dla ponad 200 gmin. Każda gmina mogła się ubiegać o rekompensatę w wysokości do 8 mln zł" - powiedziała wiceminister.

Przypomniała, że obecnie rejestrowane bezrobocie w Polsce wynosi 6,5 proc., a wskaźniki PMI przekraczają 50 punktów - "to bardzo dobra prognoza na kolejne miesiące, utrzymujemy ten poziom (PMI) już prawie 8 miesięcy". "To wszystko wskazuje na to, że polski przemysł, polska gospodarka jest na tyle silna, że połączona w odpowiednich łańcuchach gospodarczych stwarza naprawdę bardzo dobry poziom konkurencyjności rynkowej" - oceniła.

Przypomniała również o dwóch kolejnych programach: Krajowym Planie Odbudowy i Polskim Nowym Ładzie premiera Mateusza Morawieckiego. "Tutaj można pół żartem, pół serio odnieść się do +recepty na kryzys+ Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, opozycja próbuje zrobić +receptę na kryzys". Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, wdraża leki, których zadaniem jest nadać odporność organizmowi w postaci polskiej gospodarki składającej się ze strategicznych działów gospodarczych" - powiedziała Semeniuk.

W sobotę politycy PO zaprezentowali pakiet rozwiązań, tzw. receptę na kryzys. Zakłada ona m.in. czasowe obniżenie VAT-u do 5 proc. dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, kwotę wolną od podatku 10 tys. zł i rekompensatę dwóch semestrów dla studentów, którzy stracili pracę, a chcą nadal studiować. PO proponuje też rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedziele, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców, a także odszkodowania dla firm zamkniętych w wyniku pandemii, natychmiastową amortyzację, poprawę jakości prawa i mniej podatków, w tym likwidację tzw. podatku Belki.