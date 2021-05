Semeniuk: otwieramy kolejną branżę - parki rozrywki

Zgodnie ze spadającymi liczbami zachorowań, udało nam się doprowadzić do otwarcia kolejnej branży – dzisiaj otwieramy centra rozrywki - mówiła w piątek w Zatorze (woj. małopolskie) wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Wiceminister wzięła udział w otwarciu sezonu Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, największego tego typu kompleksu w Polsce.

Jego właściciel Marek Goczał dziękował stronie rządowej za pracę włożoną w umożliwienie ponownego otwarcia takich miejsc. "W tym ciężkim czasie, jak obecnie, to duży promyk słońca, żeby coś pozytywnego przekazać ludziom" - ocenił.

"Udało nam się doprowadzić, zgodnie ze spadającymi liczbami zachorowań, do dzisiejszego dnia" - powiedziała wiceminister Olga Semeniuk.

Według niej skala otwierania się poszczególnych branż w ciągu ostatnich dwóch tygodni oraz popyt i zainteresowanie ich usługami dają nadzieję, że "ten najgorszy finansowy czas gospodarczy za kilka miesięcy będzie już za nami".

Wiceminister rozwoju przypomniała, że branża eventowa i parków rozrywki mogła korzystać ze wszystkich form wsparcia przygotowanych przez rząd: tarcz finansowych PFR oraz tarcz branżowych. "To były środki finansowe, które były tzw. poduszką finansową, aby przetrwać najgorszy czas" - oceniła Semeniuk i wskazała, że do przedsiębiorców w czasie pandemii zostało skierowane łącznie ponad 240 mld zł różnego rodzaju pomocy.

Jak przypomniała wiceminister, goście parków rozrywki mogą realizować w tych obiektach bony turystyczne.

Przedstawiciele Energylandii zapewniają, że w związku z epidemią Covid-19 wprowadzono tam specjalne zasady i środki sanitarne. Krystian Kojder, rzecznik obiektu przekazał, że park od długiego czasu przygotowywał się do ponownego uruchomienia w nowym reżimie sanitarnym. Otwarty został w piątek, w pierwszym dniu znoszenia obostrzeń dotyczących m.in. parków rozrywki.

Ze względu na wytyczne i aktualne przepisy, Energylandię obowiązuje utrzymanie maksymalnie 50 proc. przepustowości. Według przedstawicieli parku w związku z obecnym tzw. niskim sezonem wejście do parku nie wymaga rezerwacji.

Wśród wprowadzonych rozwiązań są m.in. stacje do dezynfekcji rąk rozstawione na terenie całego obiektu; powołano również specjalną grupę dezynfekującą, której zadaniem jest ciągła dezynfekcja najczęściej dotykanych powierzchni, w szczególności uchwytów, poręczy, klamek czy siedzeń.

Do aktualnie obowiązujących wytycznych dostosowano również punkty gastronomiczne na terenie Energylandii. Do 28 maja z restauracji będzie można korzystać na świeżym powietrzu - w ogródkach, zachowując odpowiedni dystans pomiędzy stolikami (co drugi stolik, w dystansie 1,5 metra). Po 28 maja lokale gastronomiczne mogą przyjmować gości także wewnątrz pomieszczeń, przestrzegając wytycznych dotyczących zajmowanych stolików.

Park Rozrywki Energylandia mieści się na przestrzeni 35 hektarów. Oferuje ponad 90 różnego rodzaju atrakcji i urządzeń w pięciu strefach tematycznych, w tym 15 rollercoasterów o różnym stopniu trudności. W zeszłym roku Energylandię odwiedziło 1,6 mln osób. W tym roku planowane jest otwarcie kolejnej strefy o tematyce wodnej, obejmującej sześć hektarów.

