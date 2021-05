Semeniuk: po półtora roku pandemii jesteśmy ok. 5 lat do przodu na polu cyfryzacji

Po półtora roku pandemii jesteśmy ok. 5 lat do przodu na polu cyfryzacji, to pokazuje e-administracja i e-biznes - powiedziała w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

"W momencie, kiedy społeczeństwo stanęło w miejscu w marcu ubiegłego roku, my byliśmy przed wieloma wyzwaniami wyboru i przygotowania instrumentów oraz dialogu, koniecznością wyselekcjonowania i wdrożenia rozwiązań oraz znalezienia podmiotów, które będą obsługiwać instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców" - powiedziała Semeniuk.

Jej zdaniem "po półtora roku pandemii jesteśmy około 5 lat do przodu na polu cyfryzacji, to pokazuje e-administracja i e-biznes". Wiceminister przywołała dane, według których w ostatnich dwóch latach Polska przeniosła się z 31 na 9 miejsce rankingu e-partycypacji ONZ. Według niej wzrósł również indeks e-administracji z 0,79 do 0,85 punktu, a w rankingu rozwoju e-administracji Polska znajduje się obecnie na 24 miejscu względem pozostałych krajów świata. "To powody, żeby rozszerzać działanie e-administracji" - oceniła polityk.

Semeniuk stwierdziła, że jednym z głównych wyzwań stojących przed Polską w najbliższym czasie będą działania w ramach programu Polskiego Ładu, np. w obszarze budowlanym. "Mówimy o obniżeniu formalności, mają odbywać się procedurą elektroniczną" - powiedziała wiceminister. Jak wskazała, realizowany jest również projekt e-faktury, którego głównym zadaniem jest wprowadzenie takiego rozwiązania do codziennego użytku w Polsce.

Wiceminister wskazała również, że pandemia koronawirusa udowodniła, iż "jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, to e-commerce zdało egzamin", a "wielu przedsiębiorców środki finansowe zainwestowało właśnie w obecność w sieci".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl