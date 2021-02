Semeniuk: podczas pandemii o 32 proc. więcej firm zaczęło korzystać z platform cyfrowych

W pandemii, o 32 proc. więcej firm niż przed jej wybuchem zaczęło używać e-platform - powiedziała PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że wielu przedsiębiorców deklaruje chęć inwestowania w czasie epidemii w transformację cyfrową swych firm.

Wiceszefowa MRPiT dodała, że połączenie portalu Biznes.gov.pl z internetowym rejestrem CEIDG, które ma nastąpić w II kwartale br., ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności i jej rozszerzanie, m.in. w ramach e-commerce.

Według Semeniuk obecnie jest ponad 2,5 mln aktywnych przedsiębiorstw. "W czasie pandemii, również porównując rok do roku, nie spada gwałtownie liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw czy tych, które zdecydowały się w trakcie ostatnich 11 miesięcy pandemii zawiesić działalność" - podkreśliła. Jej zdaniem to dowód na to, że pandemia jest wykorzystywana przez przedsiębiorców do zakładania nowych działalności.

Wiceszefowa MRPiT zwróciła uwagę na aktywność polskich firm m.in. na rynku e-commerce. "Sprzedaż elektroniczna wzrosła w IV kw. 2020 r. o ok. 40 proc." - powiedziała. Dodała, że sprzedaż internetową w czasie kolejnych lockdownów gospodarczych wzmacniała szczególnie branża sprzedaży detalicznej - "centra handlowe, ale też sklepy działające poza galeriami".

"Badania, które mamy w MRPiT wskazują, że w czasie pandemii Covid-19 rynek e-handlu jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarczych w Europie, ze wzrostem obrotów na poziomie ok. 30 proc." - zaznaczyła Semeniuk. Dodała, że według szacunków wartość polskiego rynku e-commerce wzrosła w 2020 r. mniej więcej do 77 mld zł z 61 mld zł w 2019 r. Wiceminister przytoczyła szacunki firmy Unity Group, z których wynika, że "w minionym pandemicznym roku obroty e-handlu w Polsce przekroczyły 100 mld zł".

Jak podkreśliła Semeniuk, pandemia koronawirusa "przeniosła nas w czasie nawet o kilkanaście lat, jeśli chodzi o transformację cyfrową". "Z naszych danych wynika, że o 32 proc. więcej firm podczas pandemii zaczęło korzystać z platform cyfrowych" - wskazała. Podkreśliła, że wielu przedsiębiorców "deklaruje chęć inwestowania środków finansowych, które uda im się wygospodarować w trudnych czasach pandemii, w transformację cyfrową".

Semeniuk zwróciła uwagę, że transformacja cyfrowa to nie tylko sięganie po nowoczesne narzędzia, ale też zmiana podejścia m.in. do modelu biznesowego czy zwiększanie kompetencji cyfrowych pracowników, dzięki czemu "Polska staje się coraz szybciej rynkiem usług cyfrowych". "W ten trend włącza się też administracja, tworząc nowy serwis dla przedsiębiorców" - zaznaczyła.

Chodzi o połączenie dwóch serwisów internetowych - Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.pl - w jeden i stworzenie tzw. Konta Przedsiębiorcy, co ma sprawić, że na portalu Biznes.gov.pl przedsiębiorca otrzyma jedno miejsce, w którym będzie mógł załatwić wiele spraw urzędowych od początku do końca. Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl zastąpi dotychczas istniejący portal CEIDG.

"To jest scalenie, centralizacja wiarygodnych i bezpiecznych platform, a raczej obszarów do wykorzystywania przez przedsiębiorców, a dodatkowo możliwość wielokrotnego korzystania z danych raz już wprowadzonych, dzięki czemu realizacja różnego rodzaju e-usług publicznych jest szybsza, prostsza" - powiedziała Semeniuk.

Wiceminister zapowiedziała, że "w niedalekiej przyszłości" Biznes.gov.pl ma się też wzbogacić o wyszukiwarkę firm zarejestrowanych w CEIDG czy KRS. "To będzie jedno z narzędzi do wyszukiwania firm indywidualnych, ale też spółek handlowych, co uprości przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów" - podkreśliła.

Semeniuk wyjaśniła, że w ramach Konta Przedsiębiorcy na platformie Biznes.gov.pl, "przedsiębiorca otrzyma docelowo spersonalizowaną treść". "Każdy będzie miał coś w rodzaju swojego profilu zaufanego i listę sugerowanych spraw do załatwienia. To ma uprościć m.in. proces zakładania firm, ograniczyć liczbę urzędów w trakcie załatwiania spraw" - podsumowała wiceszefowa MRPiT.