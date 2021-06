Semeniuk: powinniśmy zacząć od podniesienia kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku, na którą czekają miliony podatników, jest najbardziej istotnym projektem ustawy w ramach programu „Polski Ład”, który będzie wzbudzał najmniejszą dyskusję w parlamencie, więc od tego powinniśmy zacząć – powiedziała we wtorek Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, w programie „Siódma 9”.

W ramach "Polskiego Ładu" rząd chce podnieść do 30 tys. zł kwotę wolną od podatku, przy jednoczesnej likwidacji możliwości odliczania składki zdrowotnej, co ma pozwolić na zwiększenie nakładów na zdrowie.

"Dla mnie ważnym elementem +Polskiego Ładu+ jest zwiększanie PKB na zdrowie. Czas po pandemii to czas refleksji i pokazywania, gdzie mogliśmy robić więcej, bardziej wydolnie, gdzie mogliśmy podejmować lepsze decyzje. To wszystko nakłada się na sprawność służby zdrowia, która w czasie pandemii była mocno dociążona" - powiedziała Semeniuk w trakcie programu.

Powiedziała, że głównym beneficjentem "Polskiego Ładu" będą mniej zarabiający.

"+Polski Ład+ będzie pozytywny lub neutralny dla 90 proc. Polaków, ale przede wszystkim chcemy wzmocnić klasę najuboższą. Efektem tego będzie poszerzanie klasy średniej" - stwierdziła wiceminister rozwoju, pracy i technologii, w programie "Siódma 9".

Z wypowiedzi Olgi Semeniuk wynika, że rząd liczy, że zawarte w "Polskim Ładzie" rozwiązania związane z mieszkalnictwem ułatwią zaspokojenie potrzeb lokalowych Polaków.

"Kwestie mieszkalnictwa to złożony temat, bo mamy cały czas dużą nadwyżkę popytu nad podażą. Mieliśmy różne projekty, które ewaluowały w trakcie, dzisiaj mamy SIM-y, pakiet mieszkaniowy, rozwiązanie "lokal za grunt", ale mamy właśnie budowanie bez zbędnych formalności domów do 70 m kw., ale mamy tez gwarancję dotyczącą wkładu własnego - dzisiaj często jesteśmy w stanie operować kredytem co miesiąc, ale nie mamy środków finansowych, aby włożyć je jako wkład własny. I tutaj jest rola państwa, aby te produkty w odpowiedni sposób zabezpieczać" - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Dodała także, że rząd śledzi uważnie sytuację związane z pandemią.

"Ogłoszenie założeń +Polskiego Ładu+ nastąpiło, konkretne projekty ustaw pojawią się, równolegle do tego zabezpieczamy się na okres jesienno-zimowy, w którym może dojść, jak wiemy, do kolejnej fali pandemii. Tutaj jesteśmy zabezpieczeni zarówno pod względem szpitali tymczasowych, zarówno pod względem służb, jak i samych materiałów, które są potrzebne, aby walczyć z pandemią. Więc przyglądamy się, obserwujemy sytuację i dostosowujemy się do tego, co przed nami. Czy pandemia i kolejna fala może zakłócić czasowo rozwiązania w ramach "Polskiego Ładu"? Dzisiaj nie widzę takiego zagrożenia, ale muszę powiedzieć, że patrzę na pandemię z pokorą" - stwierdziła Olga Semeniuk.

