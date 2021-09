Semeniuk: przez pandemię przyśpieszyliśmy transformację cyfrową o jakieś 10 lat

Transformacja cyfrowa odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu przedsiębiorstw w czasie awaryjnym – mówiła w środę w Poznaniu wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że przez pandemię transformacja cyfrowa przyśpieszyła w Polsce o ok. 10 lat.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Olga Semeniuk wzięła udział w środę w Kongresie Industry Next, zorganizowanym w ramach targów przemysłowych ITM Industry Europe 2021 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na kluczową rolę transformacji cyfrowej. Jak przypomniała, przez 1,5 roku pandemii przedsiębiorcy de facto zmuszeni byli przenieść wiele swoich biznesów do strefy internetowej.

"Tak naprawdę przyśpieszyliśmy transformację cyfrową o jakieś 10 lat, zarówno w sektorze dużych firm, które już do tej pory korzystały z narzędzi internetowych, ze sprzedaży e-commerce, z inwestowania w te narzędzia - i dla nich to nie było nic nowego. Ale w sektorze średnich i małych firm również zauważyliśmy, że przedsiębiorcy zaczęli przygotowywać się do tego funkcjonowania w trybie awaryjnym, tego trybu B, czyli sprzedaży za pośrednictwem internetu. To bardzo ważne" - mówiła.

Wiceminister zaznaczyła, że obecnie - poza pozytywnymi statystykami, jak m.in. wskaźniki aktywności przemysłowej, czy najniższego w Europie bezrobocia, powinniśmy zastanowić się, jak jeszcze mocniej przyśpieszyć transformację cyfrową. Jej zdaniem odgrywa ona dziś "znaczącą, kluczową rolę w kontynuowaniu swoich biznesów, prowadzeniu swoich przedsiębiorstw, w czasie awaryjnym, czyli w takim pandemicznym".

"Do tego powinniśmy przedsiębiorców przygotować, jak również zadbać o surowce, o materiały do których dostępność w czasie pandemii początkowo w tym pierwszym półroczu była bardzo trudna. Tutaj faktycznie surowce własne, wydobycie tych surowców, jak i dostęp do tych produktów w łańcuchu europejskich dostaw jest bardzo istotny. I myślę, że to też jest jeden z wątków który dzisiaj, w ministerstwie rozwoju i technologii będzie bardzo mocno omawiany i przygotowywany" - wskazała.

Semeniuk przypomniała, że w czasie pandemii resort rozwoju i technologii zajmował się intensywnym poszukiwaniem i wdrażaniem tarcz antykryzysowych, instrumentów, które miały za zadanie wspomóc przedsiębiorców.

"W pierwszym i drugim kwartale pamiętam ten czas 2020 roku, kiedy wszystko stanęło; zarówno życie społeczne, jak i gospodarcze. Przedsiębiorcy zastanawiali się, co będzie następnego dnia, kiedy dostaną jakiekolwiek środki finansowe. I tutaj ogromna rola była ministerstwa finansów, ogromna rola również stabilizująca tę sytuację, budżetu państwa i skierowanie do przedsiębiorców we współpracy z UE na dzisiaj ponad 240 mld zł" - wskazała.

"To były środki, które szły etapami. Pierwsza fala środków finansowych szła bez jakichkolwiek ograniczeń - każdy przedsiębiorca, który wykazał spadek przychodów mógł takie środki finansowe otrzymać. I bardzo szybko zorientowaliśmy się, że w różnych branżach, mniejszych, większych - zaczęliśmy wchodzić w dialog z ponad 40 branżami - każda z nich miała swoją specyfikę problemów, branża targowo-eventowa również (…). Rozmawiamy o tych wariantach przygotowywania się do czwartej fali" - dodała.

Wiceminister zaznaczyła, że celem środków finansowych, które kierowane były do przedsiębiorców, było po pierwsze zapewnienie płynności przedsiębiorstw, ale również ochrona miejsc pracy. Wskazała, że widocznym efektem tych działań jest to, że Polska odnotowuje najniższe bezrobocie w UE.

"Ale tutaj należy również zwrócić uwagę, że wszystkie te instrumenty były wypracowywane metodą dialogu z przedsiębiorcami. Oczywiście chęci czy potrzeby bardzo często były o wiele większe niż nasze możliwości. Ale spotkaliśmy się gdzieś po drodze i dzięki temu udało nam się utrzymać bezrobocie na naprawdę stabilnym poziomie. Do tego, również bardzo wnikliwie analizowaliśmy gałęzie przemysłu, jak również aktywne działalności gospodarcze" - podała.

Semeniuk podkreśliła, że na początku trwania pandemii w Polsce było ok. 2,5 mln aktywnych przedsiębiorstw. "Bardzo baliśmy się tego efektu upadania przedsiębiorstw, zawieszenia, czy to właśnie zamykania. Okazało się, że instrumenty wsparcia, które kierowaliśmy do pracowników, ale również na koszty stałe związane z utrzymaniem przedsiębiorstw pozwoliły na to, aby jakiś procent tylko przedsiębiorstw zostało zawieszonych na odpowiedni czas, a z drugiej strony odwieszone już w tym czasie między falami" - mówiła.

"Dodatkowo dzisiaj odnotowujemy o kilkaset tysięcy więcej nowych przedsiębiorstw, które zakładają działalność gospodarczą, dostosowując się do czasu pandemii. To oznacza, że przedsiębiorcy są kreatywni, mają swoje pomysły i wiedzą, jak z tych pomysłów korzystać" - dodała.

Wiceminister wspomniała również o wsparciu, jakie dedykowane jest specjalnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz o zabezpieczeniu również łańcuchów dostaw; europejskich, ale również tych poza Europą.

"To bardzo ważne również, aby inwestorzy, którzy inwestują w polskiej strefie inwestycji (...), najbardziej zaangażowane kraje, czyli Korea, Amerykanie, jak również Niemcy, którzy inwestują najwięcej w Polsce, mogli ze spokojem, ze stabilizacją również zapewnioną ze strony Polski inwestować - i to udało nam się osiągnąć. Te łańcuchy dostaw nie były w sposób drastyczny zrywane; na to wskazuje wskaźnik PMI, który już 13. miesiąc z rzędu jest powyżej 50 punktów. To oznacza, że stabilizacja aktywności przemysłowej jest naprawdę na dobrym poziomie" - dodała.

Kongres Industry Next jest organizowany podczas targów przemysłowych ITM Industry Europe 2021, pierwszych w tej części Europy od momentu wybuchu pandemii. Wydarzenie poświęcone jest m.in. programom wsparcia oraz funduszom ukierunkowanym na rozwój polskiego przemysłu w nowej rzeczywistości. Wśród gości kongresu jest m.in. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kocon, czy kierownik projektu Platforma Cyfrowa Przemysłu Przyszłości w FPPP, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego Robert Kroplewski.

