Semeniuk: rząd chce wspierać polskie rzemiosło

Rząd chce wspierać polskich rzemieślników; jednym ze sposobów wsparcia ma być program Polski Inkubator Rzemiosła - mówiła w środę w Gdańsku wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. W lipcu ogłoszony będzie konkurs dla rzemieślników - dodała.

Wiceszefowa MRPiT podkreśliła podczas konferencji prasowej w Gdańsku, że nadrzędnym zadaniem tego programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji zadań dotyczących m.in. przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

"Rząd stawia przede wszystkim na mikro, małe i średnie firmy. Postawą, aby realizować te założenia programu, jest Polski Inkubator Rzemiosła, którego celem jest poprawienie relacji - sprawienie, aby komfort między nauczycielem a uczniem był większy. Chcemy pokazać, że mamy zawody przyszłości i że Polska potrafi kreować i promować te zawody" - powiedziała Semeniuk.

Jak zauważyła, w czasie pandemii większość polskich firm skoncentrowała swoją działalność wokół internetu. "Zależy nam, aby małe i średnie firmy polskie mogły nadrobić różnice i deficyt, jeśli chodzi o funkcjonowanie w internecie. Stąd wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności stworzyliśmy strategię na kolejne 10 lat. Mówimy o 100 milionach złotych skierowanych do przedsiębiorców przez najbliższą dekadę. Rocznie będzie to 10 mln zł, ale jestem już po rozmowach z rządem, z których wynika, że te środki zostaną zwiększone. Moim marzeniem jest, aby w przyszłych latach rzemiosło miało swoją stałą rubrykę finansową w budżecie państwa. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć" - podkreśliła wiceszefowa MRPiT.

Poinformowała, że w drugiej połowie lipca ogłoszony zostanie konkurs, w ramach którego przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach rzemieślniczych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do 20 tys. zł m.in. na zakup sprzętu, oprogramowania komputerowego, transformację cyfrową, szkolenia, stypendia, organizację konkursów zawodowych dla młodzieży, festynów, gier terenowych i innych wydarzeń promocyjnych.

Wnioski będzie można składać do Narodowego Instytutu Wolości - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

"Chcemy szeroko trafiać do społeczeństwa z wartościami, jakie wynikają z kształcenia zawodowego. Chcemy, aby popyt na rzemiosło był coraz większy. Polski Inkubator Rzemiosła to bezpieczeństwo produkcji towarów i usług" - zaznaczyła.

Wyjaśniła, że resort pracuje nad projektem nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym. Celem nowego aktu prawnego ma być dostosowanie rzemiosła do realiów XXI wieku oraz jego popularyzacja. Jak oceniła Semeniuk, obowiązująca ustawa o rzemiośle z 1989 roku nie jest dostosowana do aktualnych potrzeb i rzeczywistości.

"Chcemy sprostać wyzwaniom współczesnego świata i gospodarki. Czas na odbudowę prestiżu polskiego rzemiosła. Trzeba też zweryfikować katalog zawodów rzemieślniczych, otworzyć go na zawody przyszłości" - podkreśliła.

Dodała, że projekt ustawy będzie zawierał rozszerzenie katalogu zawodów rzemieślniczych i regulację systemu kwalifikacji zawodowych.

"Stworzymy dwa odrębne katalogi zawodów. Z jednej strony będą to zawody z dualnym systemem kształcenia, gdzie podstawą do tego, aby nazwać kogo rzemieślnikiem będzie uzyskanie tytułu czeladniczego. Z drugiej strony będą zawody niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem czy komfortem pracownika lub pracodawcy. Mowa tutaj o zawodach związanych np. z estetyką, modą. Chcemy, aby wszystkie fryzjerki, modystki mogły nazywać się rzemieślnikami. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom rzemieślników, aby stworzyć ten katalog zawodów przyszłości, bo w rzemiośle kryje się słowo przyszłość" - tłumaczyła Semeniuk.

Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek przekonywał, że program opracowany przez resort rozwoju, pracy i technologii jest bardzo ważny z punktu widzenia młodych ludzi. "Podczas moich spotkań z młodzieżą wyraźnie wybrzmiewa potrzeba większej komunikacji. Istotne jest dotarcie do młodzieży z informacją o tym, jak mogą nauczyć się rzemiosła, jak mogą zdobywać konkretne zawodowe umiejętności. Cieszę się, że jednym z priorytetów Polskiego Inkubatora Rzemiosła jest kwestia wspierania kształcenia dualnego mistrz-uczeń" - podkreślił Mazurek.

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, w tym 99,9 proc. stanowią małe i średnie firmy, zatrudniające ok. 6,75 mln osób. W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód.

