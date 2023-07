Senacka komisja bez poprawek do noweli o skróceniu czasu amortyzacji budynków

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zaproponowała we wtorek poprawek do nowelizacji ustawy, zakładającej skrócenie czasu amortyzacji budynków niemieszkalnych do pięciu lub 10 lat.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Celem noweli jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca.

Instrumentem służącym do osiągnięcia tego celu ma być, skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do, w zależności od poziomu bezrobocia - pięciu, albo 10 lat.

W długofalowej perspektywie nowela ma się przełożyć na rozwój obszarów kraju zagrożonych procesem wyludnienia, wspierając inwestycje, oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.

Ustawa zakłada, że warunkiem możliwości stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji będzie przeciętna stopa bezrobocia wynosząca co najmniej 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz dochód na mieszkańca gminy niższy niż 80 proc. dochodu na mieszkańca kraju.

Przewiduje się też uzależnienie dopuszczalnego okresu amortyzacji od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 150 do 200 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Okres amortyzacji ma być nie krótszy niż 10 lat, zaś wobec nieruchomości znajdujących się w powiecie o przeciętnej stopie bezrobocia powyżej 200 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zakłada się, aby okres amortyzacji nie był krótszy niż pięć lat.

Jak wcześniej informował wiceminister finansów Artur Soboń, ustawa będzie dotyczyć - według najnowszych danych - 855 gmin.

