Senacka komisja bez poprawek do noweli ustawy obniżającej akcyzę na paliwa i prąd

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podczas poniedziałkowego posiedzenia nie zgłosiła poprawek do noweli ustawy obniżającej akcyzę na paliwa i energię elektryczną. Ustawa ta jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, którą rząd skierował do Sejmu jako projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców z 5 zł za jedną megawatogodzinę do 4,60 zł.

Nowela przewiduje także obniżkę do minimum, na które pozwalają regulacje unijne, stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 do 31 grudnia br. i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Według uzasadnienia ustawy po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT - o 10 gr), a od 1 stycznia do 31 maja - o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia - o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze).

"Dodatkowo, aby jeszcze wzmocnić przewidywaną obniżkę cen paliw na stacjach znosimy od pierwszego stycznia 2022 roku do dnia 31 maja 2022 roku, opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej dla paliw na stacjach benzynowych" - powiedział obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Dodał, że niektóre zmiany, które są zapowiedziane w tarczy antyinflacyjnej, takie jak obniżenie VAT-u na ciepło, energię elektryczną czy gaz, będą mogły być dokonane w drodze rozporządzenia.

"Takie rozporządzenia już są procedowane. (...) Zakończyły się ich uzgodnienia i pewnie wejdą w życie, jeśli Senat się oczywiście zgodzi, równolegle z przedmiotowym projektem ustawy" - stwierdził.

W nowelizacji znalazły się ponadto przepisy rozszerzające rekompensaty dla podmiotów dotkniętych stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią. Dzięki tej zmianie rekompensaty będą mogły otrzymać nie tylko firmy, ale także np. związki wyznaniowe.

Ustawa przewiduje także, iż sprzedawcy paliw oraz energii elektrycznej odbiorcy końcowemu będą zobowiązani w czytelny sposób poinformować klientów o wprowadzonych obniżkach.

Według Oceny Skutków Regulacji łączny koszt dla budżetu proponowanych zmian to ponad 1,5 mld zł.

Ustawa przewiduje ponadto zmiany w ustawie o systemie instytucji rozwoju, w konsekwencji których Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 oraz w powiązaniu z zapisami ustawy o ochronie granicy państwowej, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Wśród zadań PFR może się znaleźć m.in. udzielanie wsparcia bezzwrotnego. Z kolei PFR może zawrzeć z wojewodami, na "obszarze właściwości których wprowadzono zakaz", porozumienie dotyczące obsługi wsparcia finansowego. Chodzi o zakaz przebywania na terenie objętym działaniem ustawy.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

