Senacka komisja bez poprawek do specustawy lotniskowej

Senacka komisja infrastruktury nie zgłosiła we wtorek poprawek na wydłużenie do końca 2025 r. możliwości korzystania ze specustawy lotniskowej przez zakładających oraz zarządzających lotniskami oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Dotychczasowe przepisy umożliwiały to do 31 grudnia 2020 r.

Nowe rozwiązanie umożliwia uchwalona 27 listopada przez Sejm rządowa nowela ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Nowelizacja wydłuża do końca 2025 r. termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej.

Zgodnie ze specustawą lotniskową inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego oznacza budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego. Natomiast przez urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego rozumie się urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem.

Autorzy noweli wskazali, że aktualnie branża lotnicza przeżywa kryzys związany ze stanem pandemii COVID-19, która przede wszystkim negatywnie wpłynęła na sytuację finansową podmiotów działających na rynku lotniczym. Podkreślili, że z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność, zarządzający lotniskami wstrzymali realizację inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury.

Ich zdaniem, rynek usług transportu lotniczego stoi przed wyzwaniem, którym jest powrót do stanu funkcjonowania i rentowności sprzed pandemii COVID-19. Cel ten może zostać osiągnięty przez inwestycje w infrastrukturę lotnisk użytku publicznego w sposób zrównoważony, wraz z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Według autorów ustawy, rozwijanie istniejącej infrastruktury portów lotniczych zaspokoi bieżące i przyszłe potrzeby portów lotniczych oraz przewoźników lotniczych, realizując przy tym politykę zrównoważonego rozwoju regionów. "Rozwój skokowy będzie możliwy przez stworzenie nowoczesnego hubu - ten wariant zostanie zrealizowany jako inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny będący węzłem przesiadkowym integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy" - napisano w projekcie noweli.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.