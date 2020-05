Senacka komisja budżetu za uzupełnieniem noweli ustaw podatkowych o poprawki legislacyjne

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się we wtorek za przyjęciem nowelizacji ustaw podatkowych wraz z poprawkami zgłoszonymi przez senackich legislatorów.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski przedstawiając zmiany uchwalone przez Sejm - a wcześniej przygotowane przez rząd - mówił, że polegają one m.in. na dostosowaniu przepisów do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015.

"To zmiany prowadzące do zmniejszenia rocznych rozliczeń podatku PIT-40A, sporządzanych dodatkowo przez organy rentowe, np. przez ZUS. Planowane jest zmniejszenie formalności" - mówił wiceminister.

"Poszerzamy również katalog przypadków, w których podatnik nie będzie musiał zwiększyć przychodów, albo zmniejszyć kosztów pomimo, że dokonał płatności na rachunek nie zamieszczony w wykazie podatników VAT, tzw. białej liście" - tłumaczył Sarnowski.

Dodał, że nowela przewiduje także zmiany w zakresie uszczelnienia podatków dochodowych. "Proponujemy wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek" - poinformował wiceminister.

Wyjaśnił, że w zakresie VAT ustawa przewiduje wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy, z trzech do siedmiu dni.

"Proponujemy uproszczenie polegające na zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego zawiadomienie takie jest składane, z właściwego dla sprzedawcy na właściwego dla osoby płacącej należność" - mówił.

Wskazał, że nowela przewiduje także zmiany porządkujące w Ordynacji podatkowej, np. dotyczące mikrorachunków - indywidualnych rachunków podatkowych.

Inne zmiany dotyczą składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. "Chcemy, aby obowiązkiem płacenia tego rodzaju składek nie były objęte stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów" - mówił Sarnowski. Argumentował, że pomiędzy podmiotem prowadzącym szkołę a doktorantem nie ma stosunku pracy, doktorant nie jest też pracownikiem.

Pozostałe zmiany, jak zaznaczył wiceminister, to regulacje doprecyzowujące, które wprowadzono, by zapobiegać sporom między podatnikami, a organami podatkowymi. Nie mają one - dodał - wpływu na dochody sektora finansów publicznych.

Uchwalona na początku maja przez Sejm nowelizacja ustaw podatkowych m.in. o PIT, VAT, CIT, ma w założeniu m.in. ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków i zmniejszyć ilość sporów na linii podatnik - organ podatkowy.

Nowela dostosowuje regulacje do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.; zmniejsza też liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe.

Nowe przepisy zawierają też regulacje, które umożliwią niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Nowe przepisy umożliwią również niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Podczas prac nad ustawą Sejmie posłowie przesunęli kilka terminów związanych z obowiązkami podatników. Dotyczyło to m.in. split payment (przesunięcia terminu z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku).