Senacka komisja infrastruktury pozytywnie o nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Senacka komisja infrastruktury pozytywnie zaopiniowała nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Senatorowie nie zaakceptowali dwóch poprawek, m.in. tej, która miałaby zwiększyć dopłaty dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 do 5 zł do 1 wozokilometra.

We wtorek senacka komisja Infrastruktury zajmowała się ustawą o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 16 czerwca br. Senatorowie pozytywnie zaopiniowali nowelizację ustawy. Senator Artur Dunin z KO zaproponował dwie poprawki; jedna zwiększająca kwotę dopłat dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 zł do 5 zł do 1 wozokilometra, a w przypadku związków powiatowo - gminnych do 6 zł. Obie poprawki zostały negatywnie zaopiniowane przez stronę rządową i senatorów.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury (MI) Renata Rychter podkreśliła, że najistotniejsze zmiany jakie wprowadza ustawa, to zwiększenie środków w zakresie przychodów Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA)o charakterze użyteczności publicznej. "Począwszy od 2024 r. ustawa zakłada zwiększenie puli środków na dofinasowanie linii użyteczności publicznej z kwoty 800 mln do kwoty 1 mld zł, a zatem mamy zwiększenie o 25 proc. puli środków przez zwiększenie wydatków z budżetu państwa z 200 mln do kwoty 400 mln zł" - poinformowała Rychter.

Wyjaśniała, że zwiększenie środków funduszu "było wynikiem postulatów podmiotów, które stawały się beneficjentami tego narzędzia". w 2023 r. mamy aż 6,5 tys. linii komunikacyjnych, które dofinansowano ze środków z FRPA. Zaczynaliśmy w 2019 r, od około 1,2 tys. linii komunikacyjnych, które w ten sposób zostały dofinasowane" - zaznaczyła Rychter, dodając, że około 19,9 mln zł środków pozostaje jeszcze niewykorzystanych.

Rychter dodała, że ustawa daje możliwość zwiększenia środków funduszu kolejowego o wpływy ze skarbowych papierów wartościowych i wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie inwestycji kolejowych m.in. poprzez uregulowanie tytułu prawnego do nieruchomości, które są zajęte pod drogi budowlane czy przebudowywane w ramach inwestycji kolejowych, a także daje możliwość PKP SA zamiany nieruchomości z jednostkami samorządu terytorialnego, czy państwowymi osobami prawnymi.

Zdaniem dyrektor z MI nowelizacja przepisów w zakresie lotnictwa cywilnego zwiększy natomiast bezpieczeństwo w transporcie lotniczym cywilnym.

Zwróciła uwagę, że możliwe będzie zrealizowanie kamieni milowych ujętych w KPO, a dotyczących reform kolei i lotnictwa.

Senaccy prawnicy zwrócili jednak uwagę, że ustawa nowelizująca obejmuje zakresem innych 14 ustaw, które nie łączą się tematycznie: z obszaru transportu kolejowego, drogowego, lotniczego. Zdaniem Biura legislacyjnego Senatu niespełniony został, więc wymóg by mogły być procedowane łącznie.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber tłumaczył, że w związku z niewielką liczbą posiedzeń parlamentarnych wynikająca z kończącej się kadencji "musieliśmy podjąć decyzję, aby te projekty scalić w jeden duży projekt. Od strony legislacyjnej, nie wygląda to pięknie, ale czasami jest tak, że cel uświęca środki. Z naszej perspektywy ważniejsze jest to by rozwiązać problem" - stwierdził.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, zakłada też wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem przewozów, zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę. Umowa ta będzie zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Obecnie umowy z dofinansowaniem z FRPA o charakterze użyteczności publicznej zawierane są co roku.

Ponadto od 2024 r. utrzymany zostanie na stałe obecny poziom dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu.

Projekt zakłada ponadto utrzymanie możliwość ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa, jeśli chodzi o stosowanie ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników, którzy nie są operatorami publicznego transportu zbiorowego.

Ustawa przewiduje też, że badania techniczne ciągników rolniczych będą mogły być wykonywane na miejscu w gospodarstwie, dzięki czemu rolnik nie będzie musiał jeździć do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

