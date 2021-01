Senacka komisja rolnictwa nie zgłosiła poprawek do budżetu rolnego

Senatorowie z komisji rolnictwa nie zgłosili we wtorek uwag do budżetu rolnego na 2021 rok. Wydatki na rolnictwo będące w gestii ministra rolnictwa na 2021 r. bez KRUS, zaplanowane są na poziomie 5 mld 159 mln zł - poinformował przedstawiciel resortu rolnictwa.

Budżet rolny w imieniu ministra rolnictwa przestawił wicedyrektor Departamentu Finansów i Budżetu MRiRW Krzysztof Rolczyk. Jak mówił, wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne z budżetu krajowego wyniosą, łącznie w wydatkami na KRUS 28,9 mld zł, co stanowi 5,95 proc. wydatków ogółem budżetu państwa.

Dodał, że w 2021 roku w porównaniu do ustawy budżetowej w 2020 r. zwiększają się wydatki na o kwotę 760 mln zł m.in. wzrosną na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych (o 50 mln zł), na szkoły rolnicze i ośrodki doradztwa rolniczego.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne będące w dyspozycji ministra rolnictwa, realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych, mają wynieść 10 mld 68 mln zł. Ponadto, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przewidziano wydatki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości ok. 18,9 mld zł.

Łączna kwota wydatków w gestii ministra rolnictwa wyniesie 5 mld 159 mln zł. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz KRUS stanowią 5,95 proc. wydatków ogółem budżetu państwa, a bez KRUS - 2,7 proc.

Wydatki na rolnictwo wyniosą 1 mld 352 mln zł. Największe kwoty będą przeznaczone na dopłaty do ubezpieczeń rolnych - 400 mln zł, szkoły rolnicze - 342 mln zł, postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej - 71 mln zł oraz na inne zadania ministra z zakresu rolnictwa, w tym na Program Horyzont 2020 - 95,5 mln zł zł.

Na rozwój wsi przewidziano 3 mln 764 mln zł, czyli ok. 73 proc. całego budżetu rolnego. Większość tych środków zostanie przeznaczona na działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (3,4 mld zł), w tym na projekty z udziałem unijnych środków, m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na dofinansowanie ośrodków doradztwa rolniczego. Na działanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych zaplanowano 33 mln zł.

Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ze środków unijnych zaplanowano 21,1 mld zł.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji poparcia nie uzyskał wniosek senatora Antoniego Mężydło dotyczący odrzucenia 83 części budżetu (rezerwy celowe).

Senatorowie, przede wszystkim opozycji, mieli krytyczne uwagi co do przyszłorocznego budżetu rolnego, ale nie zaproponowali żadnych poprawek. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. obcięcia środków na postęp biologiczny, zbyt niskich zarobków pracowników KRUS czy przeznaczenia zbyt małych kwot na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt; a także budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa m.in. wydatków na promocję za granicą oraz zbyt słabego wspierania rolników.

Senatorowie Ryszard Bober (PSL) i Józef Łyczak (PiS) skrytykowali nieobecność na posiedzeniu ministra rolnictwa. "Nie było nigdy takiej sytuacji jak mamy dzisiaj, żeby na najważniejszej komisji - budżetowej - nie było ministra bądź któregoś z jego zastępców. (...) Tradycją było, że panujący minister wracał do minionego roku, wspominał co się udało, co nie i przedstawiał prognozę na nadchodzący rok. A wiemy, że sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna" - powiedział Łyczak.

Jak poinformował przewodniczący komisji, wiceminister upoważniony do reprezentowanie resortu jest nieobecny, bo zachorował na COVID-19.