Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i UE rekomenduj ratyfikację konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego

Podczas środowych obrad senatorowie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej poparli przyjęcie uchwalonej przez Sejm Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego z 8 listopada 2001 r. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ustawa ratyfikująca Europejską Konwencję o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. została przyjęta przez Sejm głosami 432 posłów, jeden był przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej konwencja Rady Europy została podpisana 15 grudnia ubiegłego roku. Podstawowe jej regulacje to wprowadzenie ustawowego obowiązku gromadzenia i przechowywania utworów kinematograficznych, wyprodukowanych na terytorium państwa (strony konwencji) oraz wskazanie jednej lub kilku instytucji, które pełniłyby funkcję narodowego archiwum dla takich treści.

W uzasadnieniu przyjęcia konwencji przygotowanym przez rząd stwierdzono, że "związanie Rzeczypospolitej Polskiej Europejską Konwencją o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzoną w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. jest realizacją art. 5 Konstytucji RP, który m.in. stanowi, że RP strzeże dziedzictwa narodowego. (...) Pojęcie to obejmuje także dziedzictwo audiowizualne, na które zgodnie z konwencją składają się utwory kinematograficzne".

Reprezentujący rząd wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podkreślił w czasie posiedzenia, że przyjęcie konwencji będzie miało pozytywny wpływ na polski rynek audiowizualny, ponieważ prowadzi "do uporządkowania nadzoru nad archiwami audiowizualnymi". Wiceminister Jabłoński dodał, że konwencja nakłada na administrację publiczną obowiązek zaopatrzenia wybranej instytucji w środki techniczne i finansowe niezbędne do prowadzenia działalności archiwalnej. W Polsce obowiązki organu archiwizującego zostały powierzone Filmotece Narodowej - Instytutowi Audiowizualnemu w drodze zarządzenia ministra kultury. Dodał, że już istniejące polskie przepisy dotyczące zasobów audiowizualnych zapewniają ich wyższą ochronę, niż w przypadku uregulowań przepisów przyjętej konwencji, a to sprawia że Polska nie poniesie kosztów dostosowania się do przepisów tej umowy międzynarodowej.

Ustawa o kinematografii nakazuje utworzenie depozytu utworów kinematograficznych w ciągu 30 dni od zakończenia produkcji, nie później niż w dniu rozpoczęcia dystrybucji materiału. Dodatkowo w przypadku innych materiałów dokumentacyjnych związanych z produkcją filmu, ta ustawa nakazuje też ich nieodpłatne przekazanie przez producenta.

Konwencja prowadzi do zapewnienia spójności istniejących przepisów. Ustanawia standardy przekazywania i przechowywania dzieł audiowizualnych na poziomie międzynarodowym. Jak czytamy w projekcie "celem konwencji jest zapewnienie ochrony europejskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz jego uznania zarówno jako formy sztuki, jak i zapisu naszej przeszłości, przez gromadzenie, zachowanie i udostępnianie materiałów filmowych dla celów kulturowych, naukowych i badawczych w interesie publicznym".

