Senacka komisja za nowelą wydłużającą czas na realizację vouchera turystycznego

W czwartek senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności poparła nowelę wydłużającą czas na realizację vouchera turystycznego. Do ustawy zaproponowano dwie poprawki legislacyjne. Nowela wprowadza też pomoc dla najemców, którzy prowadzą działalność w galeriach handlowych.

Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedłuża ona m.in. termin na realizację vouchera turystycznego za odwołany na skutek pandemii wyjazd z jednego roku do dwóch lat. Przewiduje też wsparcie sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak przypomniał podczas czwartkowego posiedzenia komisji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy w ustawie przewidziano też "dostosowanie relacji między udostępniającymi powierzchnię handlową a uprawnionymi do jej używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy w okresach obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. objętych częściowo zakazami prowadzenia działalności".

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zgłoszono do noweli dwie poprawki o charakterze legislacyjnym (redakcyjnym), które były głosowane łącznie. Senatorowie poparli je jednogłośnie. Adam Szejnfeld (KO) zapowiedział zgłoszenie większej liczby poprawek na posiedzeniu plenarnym.

"Poprzemy wszystkie dobre rozwiązania, zaproponujemy zmiany i parę poprawek, które są w naszej ocenie potrzebne i będą służyły rządowi, lepszemu pomaganiu przedsiębiorcom" - stwierdził Szejnfeld. Jak mówił, "będą one zgłoszone na posiedzeniu plenarnym w Senacie". "Nasze poważne wątpliwości budzi art. 2 i 3 ustawy, bo ma zero związku z tą ustawą jako ustawą antycovidową" - przekonywał. Inne poprawki, jak mówił, mają dotyczyć m.in. sklepików szkolnych czy galerii handlowych i ich najemców. "Nieprecyzyjność przepisów daje zbyt szeroki zakres możliwych interpretacji przez obie strony, ale przede wszystkim (...) przez galerie, co może powodować poważne konflikty" - przekonywał.

Senatorowie opozycji wskazywali też, że wynajmujący jednostronnie zostali obciążeni kosztami pomocy dla najemców w okresie 21 tygodni lockdownów, co generuje dla nich łączny koszt ponad 4 mld zł. "W tych propozycjach bonifikata narzucona przez państwo w wymiarze ustawowym 80 proc. wielkości czynszu w okresie trwania pandemii i do 50 proc. w ciągu trzech miesięcy po ustaniu tego okresu jest, tak naprawdę, elementem obciążającym właścicieli tych obiektów handlowych" - mówił Władysław Komarnicki (PO).

"Jednocześnie wynajmujących wykluczono z tarczy pomocowej PFR oraz pozbawiono innych form wsparcia. Nowe rozwiązanie może kosztować właścicieli centrów handlowych dwa razy więcej niż świadczenia pomocowe dla najemców w postaci dotychczasowej abolicji czynszowej (art. 15 ze) - trudno więc mówić, że jest to rozwiązanie korzystne" - mówił prezes PRCH Krzysztof Poznański. Zaznaczył, że najemcy powinni otrzymać od państwa należytą pomoc, tak jak inne grupy przedsiębiorców.

Aneta Mijal z MRPiT, odnosząc się do uwag senatorów w imieniu wiceministra Guta-Mostowego, zapewniła, że "projektowane rozwiązania nie noszą znamion pomocy publicznej".

Ustawa zakłada, że wysokość świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej "należnych udostępniającemu na podstawie zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2" zostaje obniżona do 20 proc. wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed dniem 14 marca 2020r., "a w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu - do 50 proc. wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed dniem 14 marca 2020 r.".

Nowela przewiduje też przedłużenie terminu na realizację vouchera turystycznego z jednego roku do dwóch lat, co - jak wskazano w uzasadnieniu - umożliwi realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi.

Przesunięto też termin zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem pandemii. Zgodnie z nowelą, zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r.

Nowelizacja przewiduje ponadto wsparcie sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie, tak jak jest to dotychczas w tarczy branżowej, 40 proc. spadek przychodów i prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r.

