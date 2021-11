Senacka komisja za odrzuceniem ustawy podnoszącej stawki akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w środę zarekomendowała Senatowi odrzucenie w całości ustawy, podnoszącej stawki akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w środę zajmowała się ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Komisja poparła wniosek przewodniczącego Kazimierz Klejny (KO) o odrzucenie ustawy w całości. Złożony został także wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez zmian.

W trakcie posiedzenia przedstawiciel biura legislacyjnego Senatu stwierdził, że ustawa może być niezgodna z konstytucją m.in. ze względu na brak równości w opodatkowaniu poszczególnych wyrobów (ustawa nie zmienia opodatkowania cydrów i perry o niskiej zawartości alkoholu) czy odmienne stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśniał, że rzeczywiście wzrost stawek jest uzależniony od rodzaju produktu akcyzowego i że brak podwyżek stawek akcyzy na cydr i perry jest "elementem szerszej polityki gospodarczej realizowanej narzędziami akcyzowymi".

"Rozróżnienie poziomów opodatkowania już istnieje w prawie krajowym i unijnym" - dodał Sarnowski.

Wiceminister finansów odpowiadał także na pytania, dotyczące wpływu podwyżki akcyzy na inflację. Jak stwierdził, wpływ na "poziom inflacji będzie minimalny, bo zmiany zostały rozłożone na lata".

Odpowiedział także na zarzuty przedstawicieli przemysłu tytoniowego, którzy wskazywali m.in. na fakt, że podwyżka akcyzy na papierosy w większym stopniu dotknie tańsze produkty.

"Jeśli idzie o przesuniecie akcentów na opodatkowanie tańszych papierosów, to trzeba pamiętać, że mimo dużego zainteresowania papierosami elektronicznymi, ok. 50 proc. młodych osób zaczyna od tradycyjnych wyborów, bo są tańsze. Dla młodych ludzi, którzy wchodzą w nałóg, podwyżka akcyzy spowoduje odczuwalną zmianę" - stwierdził Sarnowski.

Zapowiedział także, że wkrótce do Sejmu, a potem do Senatu, trafi projekt ustawy, dotyczącej obniżenia akcyzy na wino.

"W przypadku wina wzrost akcyzy nie będzie istotny, bo na cenie butelki będzie to wzrost o 16 gr. Już teraz Rada Ministrów pracuje nad projektem, który dotyczy możliwości wykorzystania możliwości obniżenie o połowę akcyzy od wina produkowanego w kraju przez małych producentów. Tego typu regulacja wkrótce powinna trafić do Sejmu i do Senatu" - powiedział Sarnowski.

Celem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027.

Zgodnie z proponowanymi zapisami, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Przepisy przewidują wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

W noweli została zapisana tzw. mapa drogowa, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl