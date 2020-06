Senacka komisja za przepisami mającymi uszczelnić system podatkowy

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się we wtorek za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustaw podatkowych, która ma m.in. wdrożyć unijne dyrektywy uszczelniające system podatkowy.

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

O zmianach mówił podczas wtorkowego posiedzenia komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski. Jak wyjaśnił, rozwiązania zawarte w nowelizacji implementują trzy dyrektywy unijne oraz dostosowują polskie regulacje do unijnego pakietu zmian w VAT tzw. Quick Fixes.

Poinformował m.in., że dyrektywa ATAD2 dotyczy przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Druga dyrektywa - MDR, dotyczy obowiązku przekazywania administracji podatkowej i między nimi informacji o schematach podatkowych realizowanych przez firmy.

Jako jednoznacznie pozytywną zmianę wiceminister wskazał realizację jednego z wyroków TSUE. "Dzięki temu zniesione zostanie ograniczenie prawa do dokonywania samodzielnego zwrotu VAT w systemie Tax Free tylko do tych sprzedawców, którzy osiągnęli w poprzednim roku podatkowym obroty poniżej 400 tys. zł, co też ułatwi otrzymanie zwrotu przez osoby do tego uprawnione" - mówił.

Jak dodał, dzięki wprowadzanym zmianom sektor finansów publicznych może uzyskać 1,6 mld zł.

Senaccy legislatorzy zwrócili m.in. uwagę, że dopiero na etapie trzeciego czytania w Sejmie zostały do ustawy wprowadzone przepisy, które nie tylko nie są transpozycją regulacji unijnych, ale także nie wiążą się bezpośrednio z problematyką tej ustawy. Ich zdaniem budzi to wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją. Wskazano też, że w Sejmie nie dochowano terminów związanych z 14-dniowym vacatio legis (ustawa ma wejść w życie 1 lipca br.), nie dano też odpowiedniego czasu prezydentowi na jej podpisanie.

Zdaniem Sarnowskiego jedna z dodanych przez Sejm poprawek wiąże się z materią ustawy. Inna co prawda nie dotyczy dyrektyw unijnych, ale jest korzystna dla podatników. Jak wyjaśnił wiceminister, chodzi o możliwość przekazania 1 proc. podatku na Organizację Pożytku Publicznego przez emerytów i rencistów. Zgodnie z nią mogą oni przekazać jeden procent dla dotychczasowej OPP bez ponawiania wniosku - jeśli nie zrobią nic, pieniądze trafią do tej samej organizacji, co w zeszłym roku.

Uchwalona pod koniec maja przez Sejm nowelizacja składa się z trzech części. Pierwsza wprowadza przepisy uszczelniające system podatku CIT, implementujący dyrektywę ATAD2 w zakresie przepisów o kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich. Ma ona przeciwdziałać unikaniu opodatkowania - zabezpieczać państwa UE przed międzynarodową, agresywną optymalizacją podatkową.

W ramach implementacji ATAD2 do polskiego systemu wprowadzone zostaną regulacje mające na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Dotyczy to sytuacji, w których różne podmioty lub wydatki oceniane są w różny sposób, jako podlegające lub niepodlegające opodatkowaniu, podlegające lub niepodlegające odliczeniom w różnych krajach UE. Umiejętne korzystanie przez firmy z odmiennych sposobów oceny zjawisk przez przepisy i organy w różnych krajach UE, może prowadzić do osiągnięcia przez nie nieuzasadnionych korzyści. Chodzi np. o kilkakrotne odliczanie tych samych płatności, kosztów lub strat od dochodu osiąganego w różnych krajach.

Druga grupa rozwiązań - które znalazły się w noweli - dotyczy zmiany ustawy o VAT i implementacji dyrektywy 2018/1910 w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku VAT, dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Trzecia grupa zmian dotyczy dokończenia transpozycji dyrektywy MDR w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Zawiera również przepisy doprecyzowujące regulacje dot. informacji o schematach podatkowych. Dyrektywa MDR dotyczy obowiązku przekazywania organom podatkowym państw członkowskich informacji o schematach podatkowych realizowanych przez zarejestrowane w Polsce firmy. Implementacja tej dyrektywy została podzielona na dwa etapy, z których pierwszy wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. wraz z ustawą wprowadzającą w Polsce obowiązek raportowania o krajowych i międzynarodowych schematach podatkowych.

Nowela jest drugim etapem implementacji dyrektywy MDR. Nakłada na szefa KAS obowiązek przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym innych państw członkowskich.