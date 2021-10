Senacka komisja za przyjęciem noweli ustawy o rachunkowości bez poprawek

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się we wtorek za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw bez poprawek.

"To jeden z najbardziej pozytywnych projektów, z jakimi miałem zaszczyt przychodzić do izby. Stanowi on odpowiedź na szereg postulatów, zgłaszanych przez organizacje non profit, a dotyczy uproszczenia zasad podpisywania sprawozdań finansowych" - powiedział we wtorek podczas obrad senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Jak wyjaśnił, zgodnie z ustawą w proponowanym brzmieniu zlikwidowany został obowiązek elektronicznego podpisywania sprawozdań finansowych przez wszystkich członków wieloosobowego zarządu. Zamiast tego podpis elektroniczny będzie musiał podpisać jeden z członków zarządu, a pozostali będą składać wyłącznie oświadczenia. To rozwiązanie - jak powiedział Patkowski - zostało przygotowane właśnie z myślą o organizacjach pozarządowych.

Wiceminister Patkowski wyjaśnił także, że ustawa ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów. Poza tym ustawa wprowadza przepisy, które umożliwiają dokonanie kontroli firmy audytorskiej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w sposób zdalny bez konieczności uzyskiwania zgody tejże firmy.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych po głosowaniu zarekomendowała przyjęcie ustawy bez zmian.

