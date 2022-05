Senacka komisja zaproponowała poprawki do ustawy ws. zautomatyzowania niektórych spraw przez KAS

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała we wtorek kilka poprawek do ustawy ws. zautomatyzowania niektórych spraw przez KAS. Dzięki niej podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić sprawy on-line.

Na wtorkowym posiedzeniu senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, którą pod koniec kwietnia przyjął Sejm.

Ustawa wprowadza automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

Ustawa zakłada też m.in., że e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych i notariuszy.

Przepisy przewidują też uruchomienie systemu teleinformatycznego "e-Koncesje", który ma pozwolić na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń. System ma być stosowany w ramach m.in. składania wniosków i ofert w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń na prowadzenie gier hazardowych.

Komisja podczas wtorkowych obrad zaproponowała wprowadzenie do ustawy 8 poprawek o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym. Zobowiązała też obecną na posiedzeniu wiceminister finansów Annę Chałupę do wyjaśnienia na posiedzeniu plenarnym Senatu, dlaczego w ustawie dotyczącej KAS znalazł się m.in. zapis dot. Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jak tłumaczyła we wtorek wiceminister Chałupa, zapis dotyczący jednostek OSP jest związany "z pomocą polskiego rządu dla Ukrainy i sytuacją na granicy". Chodzi - jak mówiła - "o dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań OSP". "Pieniądze będą przekazane do wojewody, wojewoda - do gminy, a gmina do Ochotniczej Straży Pożarnej" - mówiła. Części Senatorów takie tłumaczenie nie przekonało.

Według informacji przekazanej na posiedzeniu przez Grzegorza Taborskiego z MF - o tym, kiedy poszczególne usługi będą uruchomione będzie informował minister finansów w ramach obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim. Z dniem wejścia w życie ustawy - jak wyjaśniał - zostaną wprowadzone doręczenia w ramach e-urzędu skarbowego, natomiast o uruchomieniu kolejnych usług podatnicy, użytkownicy kont w US będą informowani na bieżąco.

Jak wskazywało Ministerstwo Finansów, celem ustawy jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową poprzez nowe narzędzie informatyczne dla klientów KAS, jakim będzie e-Urząd Skarbowy (e-US).

Według resortu podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US.

