Senacka komisja zgłosiła poprawki do ustawy o fundacji rodzinnej

Senatorowie z Komisji Ustawodawczej zaproponowali we wtorek kilkadziesiąt poprawek do ustawy o fundacji rodzinnej, w większości o charakterze legislacyjnym. Zapowiedzieli, że kolejne poprawki zgłoszą podczas posiedzenia plenarnego Senatu.

We wtorek senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrywała ustawę o fundacji rodzinnej, którą uchwalił w grudniu Sejm. Powołuje ona nową instytucję, jaką będzie fundacja rodzinna. Fundacja taka ma pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Jak podkreślała podczas wtorkowych obrad komisji wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska wprowadzenie przepisów o fundacji rodzinnej ma zapewnić polskim firmom stabilne działanie pomimo śmierci lub przejścia na emeryturę właściciela. Według niej obecnie tylko ok. 8 proc. polskich firm rodzinnych ma już ustaloną sukcesję.

W trakcie posiedzenia komisji senatorowie jednogłośnie przyjęli blok 59 poprawek o charakterze legislacyjnym, które - jak wyjaśnił przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski - "mają pełną akceptację strony rządowej, są uzgodnione z Biurem Legislacyjnym (BL), partnerami społecznymi". Przedstawiciel senackiego Biura Legislacyjnego zaznaczył, że ustawa nie budzi zastrzeżeń natury konstytucyjnej. "Te poprawki zmierzają do tego, żeby ta ustawa od strony techniczno-legislacyjnej była najlepszym aktem na ile to możliwe" - wyjaśnił.

Senator Kwiatkowski zgłosił też blok pięciu poprawek o charakterze doprecyzowującym, które w imieniu strony rządowej zaaprobowała wiceszefowa MRiT. Również one zostały przyjęte przez członków komisji jednogłośnie.

Pierwsza poprawka odnosi się do art. 6 - chodzi - jak tłumaczył przedstawiciel BL - "o precyzyjne wskazanie, że przepis ustępu 1 pkt. 1 nie dotyczy praw wynikających z przystąpieniu do podmiotów, o których mowa w ustępie 1 pkt. 3 i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4".

Poprawka 2 odnosi się do art. 25. "Proponuje się dodanie ustępu 4, który przesądzi, że zmiana statutu będzie skuteczna wówczas, jeżeli stosowny wpis zostanie dokonany w rejestrze fundacji rodzinnych" - wyjaśniło BL.

Poprawka 3 "zmierza do dodania do ustawy przepisu, który określi skutki dokonania czynności prawnej przez fundację bez stosownej uchwały zgromadzenia beneficjentów wtedy, jeżeli taka zgoda czy taka uchwała jest wymagana bądź też skutki dokonania czynności prawnej bez zgody właściwego organu fundacji rodzinnej w sytuacji, gdy taka zgoda jest wymagana".

Poprawka 4 zmierza do tego, aby absolutorium udzielane było nie tylko członkom zarządu, ale również członkom Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy taka RN w statucie jest przewidziana i powierzono jej wykonywanie pewnych obowiązków".

Poprawka 5 rozwiązuje problem "kiedy fundacja rodzinna w organizacji ulega rozwiązaniu w przypadku nie wpisania do rejestru fundacji rodzinnych tejże fundacji". Jak wyjaśnił przedstawiciel BL, wyraz wpisana zastąpiono wyrazem zgłoszono.

Senatorowie zapowiedzieli zgłoszenie na posiedzeniu plenarnym trzeciego bloku poprawek. Kwiatkowski wskazał m.in. na zmianę, która miałaby wprowadzić obowiązek informowania po trzech latach o skutkach ustawy. Semeniuk oceniła, że taka poprawka byłaby "absolutnie zasadna". Inna zmiana miałaby dotyczyć doprecyzowania tego, co wchodzi w zakres dopuszczalnej dla fundacji rodzinnej działalności rolniczej.

Według ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja taka to nowa instytucja, której zadanie to przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Celem rozwiązań jest też budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w Polsce.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji ma nie być opodatkowane. Przepisy o fundacji rodzinnej pozwalają też uporządkować w rodzinie kwestie prawa do zachowku.

W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, spośród których 57 proc. planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat - wskazano za danymi Instytutu Biznesu Rodzinnego.

