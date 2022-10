Senackie komisje bez poprawek do ustawy o poprawie warunków mieszkaniowych

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury nie zaproponowały we wtorek poprawek do ustawy podnoszącej efektywność energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Jej celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków a także promocja odnawialnych źródeł energii (OZE). Rozpatrujące ją we wtorek połączone senackie komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury - wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ustawa realizuje dwa kamienie milowe KPO: "Czyste powietrze i efektywność energetyczna", w ramach której Polska zobowiązała się do wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej i powiązanych aktów, oraz "Reforma budownictwa mieszkaniowego dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, uwzględniająca wyższą efektywność energetyczną budynków".

Na realizację celów - jak podano w uzasadnieniu - przeznaczonych zostanie 855 mln euro. Środki będą przekazywane w ramach grantu na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Zaznaczono, że w przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy.

Ustawa przewiduje również premie i granty na pokrycie do 90 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych - pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25 proc. bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje będą realizowane głównie w ramach TBS oraz SIM.

W przypadku społecznych mieszkań czynszowych maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 35 proc. do 60 proc. W przypadku mieszkań komunalnych maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 80 proc. do 95 proc. kosztów inwestycji. Podkreślono, że warunkiem uzyskania wyższego wsparcia będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.

Inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

Nowe propozycje legislacyjne wprowadzają także rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej. Premia termomodernizacyjna wzrośnie z 16 proc. do 26 proc., a premia remontowa - z 15 proc. do 25 proc. Zaznaczono, że premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku. Dotychczas do premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.

