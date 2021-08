Senackie komisje za odrzuceniem ustawy o gruntach leśnych

Połączone senackie komisje przegłosowały w czwartek wniosek o odrzucenie w całości ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, której celem jest umożliwienie wymiany obszarów leśnych na inne grunty państwowe.

W czwartek odbyło się posiedzenie połączonych senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska. Miały one zająć się poprawkami do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Jednak jako pierwszy był głosowany wniosek o odrzucenie projektu ustawy, który uzyskał większość, toteż komisje nie zajmowały się już poprawkami.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych pozwala w ciągu dwóch lat od wejścia na zamianę terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. Dodatkowo specustawa przewiduje możliwość zamiany gruntów LP sąsiadujących z działkami, jakie mają być poddane zamianie w Jaworznie i Stalowej Woli.

W uzasadnieniu specustawy podkreślono, że ma pozwolić na łatwiejsze pozyskanie terenów dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu. Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych jest możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości.

