Senackie komisje za regulacją ograniczającą zanieczyszczanie Bałtyku przez statki w portach

Senackie komisje środowiska oraz infrastruktury poparły bez poprawek ustawę, która ma ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku przez statki wpływające do portów.

Na wspólnym posiedzeniu senackie komisje środowiska oraz infrastruktury poparły bez poprawek rządową ustawę o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków. Stanowi ona wdrożenie dyrektywy 2019/883 ws. portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.

Regulacja zakłada, że podmiot zarządzający portem lub przystanią morską zapewnia statkom korzystającym z portu lub przystani morskiej dostęp na jego terenie do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. Za odbiór i przetwarzanie odpadów ze statków, armatorzy wnoszą opłaty: pośrednią, dodatkową i specjalną. Opłatę pośrednią, przez którą rozumie się opłatę za świadczenie usług portowych w zakresie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uiszcza się za każdy statek niezależnie od faktycznego odprowadzania odpadów ze statków.

Według ustawy opłata pośrednia obejmuje koszty pośrednie oraz co najmniej 30 proc. całkowitych kosztów bezpośrednich rzeczywistego odprowadzania i przetwarzania odpadów ze statków w roku poprzedzającym, z możliwością uwzględnienia również kosztów związanych z przewidywanym natężeniem ruchu w roku następnym.

