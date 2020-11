Senat będzie pracował nad projektem ustawy uzupełniającej tarczę 6.0

Senackie komisje zdecydowały we wtorek o podjęciu wniosku senatora KO Adama Szejnfelda o przygotowanie ustawy pomocowej dla firm, która ma uzupełnić tarczę 6.0.

Senackie komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zajmowały się poselską ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczą 6.0.

Jak mówił na posiedzeniu Szejnfeld, ustawa ta wymaga uzupełnienia, zgłosił więc wniosek formalny o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Przedstawił też główne założenia proponowanego projektu, który zawiera cztery propozycje.

Po pierwsze przewiduje on - opisywał senator KO - przesunięcie terminów wejścia w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych na koniec przyszłego roku, gdyż rozwiązanie to niesie poważne obciążenia administracyjne i finansowe dla firm, więc trudno wymagać, by przedsiębiorcy ponosili je w trudnym okresie pandemii.

Kolejna propozycja przewiduje pomoc dla firm niezatrudniających pracowników. Jak wyjaśniał, firmy te często zatrudniają w rzeczywistości wiele osób np. pracowników agencyjnych, jak biura nieruchomości czy szkoły języków. "Mnóstwo tych ludzi pracuje na innej podstawie niż stosunek pracy. Skutek jest taki, że przedsiębiorstwa, które organizują tę pracę zatrudniają tych ludzi, nie dostają żadnej pomocy. Ci ludzie też nie dostają żadnej pomocy" - wskazał.

Senacki projekt przewiduje też objęcie 100 proc. zasiłkiem chorobowym hospitalizowanych lub poddanych kwarantannie z powodu covid. Jak wyjaśniał Szejnfeld, chodzi o to, że osoby mało zarabiające nie chcą zgłaszać się do testów i ujawnić z chorobą, gdyż obawiają się utraty 20 proc. dochodów. "To jest jedyna metoda, żeby zamknąć ten temat natychmiast" - powiedział. Dodał, że na czas pandemii od 1 dnia zwolnienia w czasie pandemii ZUS pokrywał zasiłek.

Kolejną propozycją jest skrócenie okresu zwrotu VAT z 60 do 14 dni, co ma poprawić płynność firm.

Według propozycji Szejnfelda, pomocą objęte miałyby być również jednoosobowe spółki z o.o. oraz spółki osobowe: jawne, partnerskie i komandytowe, które zostały wyłączone z pomocy z tarczy 6.0 i nie mogą korzystać np. z postojowego.

Adam Szejnfeld zgłosił swoją inicjatywę ustawodawczą na podstawie art. 69 Regulaminu Senatu, który przewiduje, że jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm komisja dostrzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, to wraz ze sprawozdaniem dotyczącym tej ustawy może przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem odpowiedniej ustawy.