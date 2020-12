Senat bez poprawek do specustawy lotniskowej

Senat zgodził się w środę na wydłużenie do końca 2025 r. możliwości korzystania ze specustawy lotniskowej przez zakładających oraz zarządzających lotniskami oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej; nie proponując do niej poprawek. Dotychczasowe przepisy umożliwiały to do 31 grudnia 2020 r.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Teraz specustawa lotniskowa trafi do podpisu prezydenta.

Nowela ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, wydłuża do końca 2025 r. termin, który umożliwia zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej.

Zgodnie ze specustawą lotniskową tzw. inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego oznacza budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego. Natomiast przez urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego rozumie się urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem.

Autorzy noweli wskazali, że aktualnie branża lotnicza przeżywa kryzys związany ze stanem pandemii COVID-19, która przede wszystkim negatywnie wpłynęła na sytuację finansową podmiotów działających na rynku lotniczym. Podkreślili, że z uwagi na konieczność zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność, zarządzający lotniskami wstrzymali realizację inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury.

Ich zdaniem, rynek usług transportu lotniczego stoi przed wyzwaniem, którym jest powrót do stanu funkcjonowania i rentowności sprzed pandemii COVID-19. Cel ten może zostać osiągnięty przez inwestycje w infrastrukturę lotnisk użytku publicznego w sposób zrównoważony, wraz z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.