Senat bez poprawek do ustawy o Slim VAT

Senat nie zaproponował w środę poprawek do nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT oraz elektroniczny system rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT-u dla podróżnych. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Przyjęcie noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw bez poprawek rekomendowała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Ustawa ma na celu uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT. Wprowadza zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakietu korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo przewiduje wprowadzenie rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług jak również zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (Tax Free).

Jak tłumaczył w środę w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski, wprowadzane zmiany upraszczają i doprecyzowują przepisy o VAT. "Prezentowany dzisiaj pakiet zmian w ustawie VAT-owskiej, to jest pakiet realizujący pierwszą falę uproszczeń od towarów i usług. Uproszczeń, które zbiorowo Ministrowo Finansów określa, jako Slim VAT" - tłumaczył senatorom wiceminister.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o VAT 27 listopada, wprowadzając poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Poparcie zyskał m.in. wniosek PiS dający dłuższe preferencje dla osób nabywających pojazdy hybrydowe, tzw. z wtyczką. Preferencja ta polega na wydłużeniu okresu zwolnienia z konieczności zapłaty podatku akcyzowego od takich samochodów do 31 grudnia 2022 r.

W nowelizacji o miesiąc przedłużony został termin przeznaczony na VAT-owskie rozliczenie faktur - z 3 do 4 miesięcy.

Według resortu finansów zmiany w zakresie Tax Free to wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT-u dla podróżnych. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów przez wprowadzenie kas on-line, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym. Dla budżetu państwa oznacza to uszczelnienie poboru podatku.

Według MF rozwiązania te wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free oraz ułatwią też kontrole podatkowe sprzedawców.