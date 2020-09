Senat bez poprawek do ustawy o transporcie kolejowym

Dalszy rozwój sektora kolejowego i wprowadzenie do prawa krajowego przepisów unijnych stanowiących tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego to główne cele nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym do której Senat nie zaproponował w środę poprawek.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 92 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Teraz nowela ustawy trafi do podpisu prezydenta.

Nowelizacja ma ponadto zapewnić ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procesie dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej.

Nowela zobowiązuje też prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do poboru opłat za wydanie m.in. autoryzacji i certyfikatów bezpieczeństwa, a także do wydawania zezwoleń na dopuszczenie urządzeń przytorowych do eksploatacji czy pojazdów kolejowych do obrotu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ponieważ - jak czytamy w uzasadnieniu - przepisy transponujące rozdział VI dyrektywy 2016/797 muszą wejść w życie jak najszybciej w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy jednostek notyfikowanych. "Zapewnienie ciągłości pracy tych jednostek stanowi ważny interes państwa, ponieważ w ten sposób zapewniona jest również ciągłość prowadzenia inwestycji kolejowych - bez możliwości certyfikacji podsystemów wchodzących w skład systemu kolei kluczowe inwestycje kolejowe byłyby zagrożone" - napisano.