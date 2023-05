Senat: Bez poprawek w II czytaniu do dwóch nowelizacji ustawy o VAT

Senatorowie na posiedzeniu plenarnym nie zgłosili w środę żadnych poprawek do dwóch nowelizacji ustawy o VAT. Jedna ma na celu walkę z oszustwami VAT w e-commerce, druga dotyczy pakietu Slim VAT 3. Ustawy będą teraz głosowane przez cały Senat.

Pierwsza z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie zwalczania oszustw VAT w międzynarodowym handlu elektronicznym. Dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów.

Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Ani senacka komisja finansów publicznych, ani senatorowie nie zgłosili do niej żadnych poprawek.

Druga nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku VAT (tzw. pakiet Slim VAT 3 - Simple Local and Modern VAT). Ustawa podwyższa limit wartości sprzedaży z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro, poniżej którego podatnik jest zaliczany do małych podatników, wprowadza korekty podatku należnego w zakresie systemu TAX FREE oraz reguluje zasady ustalania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Ustawa wprowadza też zmiany w zakresie JPK, CIT i PIT. Wyliczył, że będzie zlikwidowany m.in. limit dochodowy przy korzystaniu z ulgi na dziecko z niepełnosprawnością, a w zakresie podatku od spadków i darowizn podwyższa kwot wolnych od podatku dla pierwszej i drugiej grupy podatkowej, czyli w ramach bliższej i dalszej rodziny, natomiast w trzeciej grupie podatkowej kwota wolna od podatku została podniesiona w mniejszym stopniu. Wcześniej komisja finansów publicznych zgłosiła do ustawy jedynie poprawki legislacyjne.

