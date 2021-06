Senat chce dalszych zmian w ustawie covidowej dot. m.in. czynszów w galeriach handlowych

Senat w piątek zaproponował poprawki do noweli ustawy covidowej dotyczącej m.in. czynszów w galeriach handlowych, które przewidują m.in. zniesienie granicznego terminu ws. umów najmu. Ustawa reguluje także kwestie vouchera turystycznego.

Za przyjęciem uchwały w tej sprawie opowiedzieli się wszyscy senatorowie - 98.

Senatorowie w piątek wprowadzili szereg poprawek do noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jak tłumaczył senator Adam Szejnfeld (KO) część z przyjętych poprawek daje prawo przedsiębiorcom do odwoływania się od ewentualnie negatywnych decyzji w ich sprawach.

Senatorowie chcą zmian w jednym z przepisów ustawy, który reguluje obniżenie czynszu w galeriach handlowych w związku z pandemią. Zapis ten przewiduje, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez trzy miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.

Zgodnie z zapisem ustawodawcy, nowa regulacja będzie stosowana w przypadku ewentualnych kolejnych zakazów handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawartych przed dniem 14 marca 2020 r.

Senatorowie zdecydowali wykreślenie tej daty z przepisu - propozycja ta uzyskała poparcie Izby Wyższej, mimo, że wcześniej podczas piątkowych obrad senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności nie zyskała ona poparcia.

Wykreślenie daty z zapisu - według senatorów - ma na celu "objęciem przepisem wszystkich umów najmu powierzchni handlowej", a nie - jak przyjął Sejm - tylko tych umów, które zostały zawarte przed 14 marca 2020 r.

Nowela przewiduje też przedłużenie terminu na realizację vouchera turystycznego z jednego roku do dwóch lat, co - jak wskazano w uzasadnieniu - umożliwi realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi.

Przesunięto też termin zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem pandemii. Zgodnie z nowelą, zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r.

Nowelizacja przewiduje ponadto wsparcie sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie, tak jak jest to dotychczas w tarczy branżowej, 40 proc. spadek przychodów i prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r.

