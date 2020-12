Senat chce zmian w ustawie okołobudżetowej na rok 2021

Senat zaproponował w środę poprawki do ustawy okołobudżetowej na rok 2021. Wyższa izba parlamentu chce m.in. wykreślić artykuł pozwalający w przyszłym roku przekazać Funduszowi Reprywatyzacji skarbowe papiery wartościowe wartości do 3 mld zł.

Za pojęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu.

Senatorowie zaproponowali poprawki pozwalające ministrowi finansów na możliwość przenoszenia środków w ramach budżetu, ale dopiero po wcześniejszym zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej.

Zakładają one również, że wydanie opinii sejmowej komisji finansów będzie konieczne m.in. przy tworzeniu rezerwy celowej na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym skutków suszy, czy przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków epidemii.

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli ustawę okołobudżetową, 19 listopada tego roku. Posłowie przyjęli poprawki PiS, m. in. pozwalające na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju kwotą 6,6 mld zł.

Sejm wprowadził do ustawy poprawki PiS, które wcześniej uzyskały pozytywną opinię sejmowej komisji finansów publicznych. Tym samym w ustawie znalazły się zapisy podnoszące kwotę na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury o 20 mln zł (do 55 mln zł) oraz przedłużające o rok, do końca 2021 r., możliwość nabywania przez skarb państwa udziałów w spółkach ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Zgodnie z ustawą okołobudżetową w 2021 r. rząd planuje w przyszłym roku zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 r. Przewidziano też zamrożenie płac sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Zmienią się też zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane.

Ustawa zakłada też podniesienie limitu wydatków dotyczących realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego; zakupu szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień.

Przewidziano także umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. oraz umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.