Senat: Ekspert: w noweli ustawy o ochronie zwierząt kilka elementów sprzecznych z konstytucją i przepisami UE

Ograniczenie uboju rytualnego jest niezgodne z przepisami unijnymi i polską konstytucją; w noweli ustawy o ochronie zwierząt nie doprecyzowano też zasad otrzymywania rekompensat - głosi opinia prof. Marka Chmaja dla senackiej Komisji Ustawodawczej.

Senacka Komisja Ustawodawcza rozpatruje w czwartek uchwaloną we wrześniu przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowela wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Jak poinformował przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski (niez.), w ostatnich dniach do komisji wpłynęło ponad 3 tysiące pism, wniosków i petycji ws. noweli, a podmioty i instytucje zewnętrzne zgłosiły ponad 200 propozycji poprawek. Komisja zamówiła 5 opinii, m.in. specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego prof. Marka Chmaja dotyczącą zgodności ustawy z konstytucją i przepisami UE.

Prof. Chmaj podkreślił, że nowelizacja została uchwalona przez Sejm w procedurze bardzo szybkiej, czasami z naruszeniem regulaminu Sejmu. Wskazał, że część zapisów uchwalono bez większej refleksji, np. minimalna powierzchnia kojca dla małego psa przewidziana w ustawie jest większa od minimalnej powierzchni przypadającej na więźnia.

Konstytucjonalista zaznaczył, że w noweli jest kilka elementów rażąco sprzecznych z konstytucją. "Konstytucja gwarantuje swobodę działalności gospodarczej i swobodę kultu religijnego, a rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 2009 r. gwarantuje możliwość dokonywania uboju bez ogłuszenia pod warunkiem, że ma on miejsce w rzeźni. Polska nie zgłosiła zastrzeżenia do tego rozporządzenia, w związku z tym obowiązuje ono u nas od 2013 r." - mówił prof. Chmaj.

Zwrócił uwagę, że ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych jest też niezgodne z unijną zasadą swobodnego przepływu towarów. Zauważył przy tym, że określenie "na potrzeby krajowych związków wyznaniowych" jest nieprecyzyjne.

Prof. Chmaj zgłosił też zastrzeżenia do zapisu o rekompensatach za ograniczenie uboju rytualnego i zakaz hodowli zwierząt futerkowych. "Nie wiadomo, na jakich warunkach będą one przyznawane, w jakim zakresie, kto je będzie przyznawał i w jakiej procedurze, czy rekompensata będzie obejmowała tylko straty czy także będzie się odnosić do utraconych korzyści" - wskazywał. Zdaniem konstytucjonalisty, roszczenia przedsiębiorców mogą być przez sądy oddalane.

Prof. Chmaj zarekomendował wycofanie się z zakazu uboju rytualnego na eksport. Jeśli jednak - jak mówił - komisja i Senat zdecydują o pozostawieniu zakazu, należy opóźnić jego wejście w życie przynajmniej do 5 lat. Ekspert zalecił też wydłużenie vacatio legis dla zakazu hodowli zwierząt futerkowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.