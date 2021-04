Senat: Gliński: Budowa Muzeum Historii Polski była jednym z naszych głównych celów

Przychodząc pod koniec roku 2015 do ministerstwa kultury uważaliśmy za jeden z głównych celów do osiągnięcia i zadań do realizacji budowę Muzeum Historii Polski - powiedział we wtorek na senackiej komisji kultury minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński

Podczas wtorkowego posiedzenia senackiej komisji kultury i środków przekazu minister kultury Piotr Gliński przedstawiał informację na temat realizacji inwestycji Muzeum Historii Polski.

"Przychodząc pod koniec roku 2015 do ministerstwa uważaliśmy za jeden z głównych celów do osiągnięcia i zadań do realizacji budowę Muzeum Historii Polski. Ze względów oczywistych takie muzeum jest w Polsce potrzebne od bardzo wielu lat. Nie rozumieliśmy decyzji o niebudowaniu tego muzeum, w sytuacji, kiedy budowane było inne muzeum, mam na myśli Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z olbrzymim zaangażowaniem państwa Polskiego" - powiedział Gliński.

"Dla nas priorytetem była budowa Muzeum Historii Polski. Sytuacja wówczas była taka, że wskazana była mgliście lokalizacja na Cytadeli. W sytuacji, kiedy była podjęta wstępnie decyzja przez premier Kopacz, wstępne porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej miało miejsce, natomiast cała sytuacja wymagała przekształcenia projektu Muzeum Wojska Polskiego o wielkości 50 tys. m2 na projekt (…) Muzeum Historii Polski, które było związane z wygranym konkursem na wystawę stałą" - poinformował. Jak wyjaśnił, "wsad był gotowy i trzeba było zmieniać projekt, który był projektowany dla innego muzeum na Cytadeli, przy związaniu prawami autorskimi i projektantów muzeum wojskowego i projektantów wystawy stałej".

"Łamigłówka dość skomplikowana, która ma swoje konsekwencje do dnia dzisiejszego. Zdecydowaliśmy się na kontynuację tej wstępnej i mglistej propozycji, absolutnie oderwanej od kwestii szacunków finansowych (…)" - powiedział Gliński. Zwrócił uwagę, że na Cytadeli trwa również budowa Muzeum Wojska Polskiego.

"Podjęliśmy decyzję, że tę łamigłówkę trzeba rozwiązać, podjęliśmy rozmowy z projektantami z udziałem wtedy na samym początku także MON-u, wszystkich partnerów, którzy decydowali o tej inwestycji. W styczniu 2016 r. podpisana została umowa z projektantami budynku, którzy wygrali konkurs na budowę muzeum wojska polskiego, bo oni mieli prawa autorskie do tego miejsca, budynku, który dopiero trzeba było przekształcić na potrzeby Muzeum Historii Polski" - wyjaśnił minister kultury.

