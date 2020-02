Senat: głównym celem ustawy o przeniesieniu środków z OFE na IKE jest ich prywatyzacja

Głównym celem ustawy o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) jest ich prywatyzacja - powiedział we wtorek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas posiedzenia połączonych komisji budżetu i finansów publicznych oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej

Przedstawiając senatorom ustawę, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda powiedział, że głównym celem tego rozwiązania jest prywatyzacja ok. 154 mld zł, które obecnie znajdują się w OFE. "Nie chcemy, żeby powtórzyła się sytuacja z 2013 roku, kiedy to środki z OFE zostały uznane za publiczne". Zaznaczył, że ustawa "daje uczestnikom OFE możliwość wyboru: czy chcą, żeby zgromadzone przez nich środki trafiły na IKE czy też do ZUS".

Podkreślił, że po wejściu w życie ustawy pieniądze z IKE będzie można w całości lub w ratach wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego, mogą być one też dziedziczone.

Przyjęta przez sejm 13 lutego br. ustawa zakłada, że przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatem. Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS. Uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z projektem ustawy przekazanie środków nastąpi 27 listopada 2020 roku. Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny.

Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE - równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 11 grudnia 2020 roku, druga - do dnia 31 października 2021 roku. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju SA.

Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Projekt zakłada, iż środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 roku.

Ewentualne poprawki do ustawy senatorowie wniosą na następnym posiedzeniu komisji, które zaplanowano na 11 marca br.