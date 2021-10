Senat: Komisja bez poprawek do ustawy o tzw. mieszkaniu bez wkładu własnego

Senacka komisja infrastruktury przyjęła bez poprawek ustawę o tzw. mieszkaniu bez wkładu własnego, a także nowelizację Prawa o ruchu drogowym.

We wtorek senacka komisja infrastruktury poparła wniosek, aby przyjąć bez poprawek ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Przepisy przewidują, że państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat w walucie polskiej. Ustawa zawiera ponadto mechanizmy, które mają ograniczać ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań. Będzie to wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Ustawa przewiduje również stworzenie w BGK Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Nowe przepisy przewidują też maksymalne limity środków, jakie z budżetu państwa będą przezywane do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego na cele ustawowe. W 2022 r. ma być to 100 mln zł; w 2023 r. - 200 mln zł; 2024 r. - 500 mln zł; 2025 r - 700 mln zł; 2026 r. - 900 mln zł; 2027 r. - 1,2 mld zł; 2028 r. - 1,4 mld zł; 2029 r. - 1 mld 650 mln zł; 2030 r. - 1 mld 850 mln zł; 2031 r. - 2 mld zł; 2032 r. - 2 mld 150 mln zł.

Senacka komisja infrastruktury przyjęła również we wtorek (z jedną poprawą legislacyjną) nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która zakłada przejęcie od resortu infrastruktury kompetencji w sprawie wydawania odstępstw od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, przez Transportowy Dozór Techniczny.

Jak wskazał uczestniczący w Komisji wiceminister infrastruktury Rafał Weber zmiany obejmują m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach oraz zawężenie katalogu pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza. Dzięki noweli ujednolicone zostaną przepisy dotyczące ograniczników prędkości w pojazdach. Zachowano obowiązek ich wyposażenia w homologowany ogranicznik prędkości.

Chodzi o obowiązek wyposażenia autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h.

W projekcie został zawężony katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza. Obowiązek ten nie będzie obejmował m.in. maszyn budowlanych i wózków widłowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

Senacka Komisja głosowała również we wtorek za wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dot. przedłużenia na rok 2020 tzw. dopłaty autobusowej z Funduszu Rozwoju Przewoźników Autobusowych dla samorządów a także zwiększenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie budowy obwodnic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (obecnie jest to 2 mld zł).

