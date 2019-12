Senat: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wybrała dwóch wiceprzewodniczących

Grzegorz Bierecki (PiS) i Leszek Czarnobaj (KO) zostali wybrani we wtorek na wiceprzewodniczących senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Obie zgłoszone kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący senackiej komisji finansów publicznych Kazimierz Kleina (KO) zaznaczył, że za zgodą Prezydium Senatu, komisja może wybrać ze swego składu więcej niż jednego zastępcę przewodniczącego. "Myśmy otrzymali jako komisja zgodę na to, by było u nas trzech zastępców" - powiedział Kleina. We wtorek wybrano dwóch.