Senat: Komisja budżetu i finansów publicznych za poprawkami do ustawy budżetowej

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych rozpatrzyła w czwartek 81 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2023; prawie wszystkie uzyskały poparcie komisji.

Obradująca w czwartek senacka komisja budżetu i finansów publicznych rozpatrywała łącznie 81 poprawek do ustawy budżetowej na 2023 r., w tym część złożonych w trakcie środowego posiedzenia plenarnego Senatu.

Komisja opowiedziała się za odrzuceniem jednej poprawki, pozostałe zostały zaopiniowane pozytywnie, mimo negatywnego do nich stanowiska rządu.

Poparcie uzyskało 16 poprawek przyjętych wcześniej podczas prac w komisji budżetu i finansów. Wśród nich znalazły się m.in. zmiany zwiększające wydatki na zdrowie. Chodzi o zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, aby zrekompensować funduszowi zaprzestanie finansowania części zadań służby zdrowia z budżetu. Poza tym komisja poparła zwiększenie o 2 mld zł wydatków na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 mln zł wydatków na psychiatrię dziecięcą czy o 500 mln zł na in vitro. Senatorowie zaaprobowali propozycję wykreślenia zapisu, na mocy którego publiczne media i radiofonia mają otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu. Jednocześnie KBiFP zaproponowała zmniejszenie limitu emisji papierów skarbowych, które mają zostać przekazane różnym instytucjom, z 25 mld zł do 22,3 mld zł.

Komisja chce także przywrócenia 10 mln zł dla Kancelarii Senatu z przeznaczeniem na wsparcie dla Polonii, a także chce zwiększenia wydatków na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych czy zwiększenia budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Senatorowie poparli także zmianę zapisanej w budżecie inflacji średniorocznej z 9,8 proc. na 13,1 proc., czyli do poziomu prognozowanego przez Narodowy Bank Polski.

Aprobatę komisji uzyskały w czwartek także poprawki zgłoszone w trakcie środowego plenarnego posiedzenia Senatu. Chodzi m.in. o przekazanie 50 mln zł na pogłębienie toru wodnego i modernizację portu w Elblągu; zwiększenie o ponad 51 mln zł wydatków budżetowych Najwyższej Izby Kontroli. Akceptację senatorów uzyskały też poprawki dotyczące finansowania inwestycji infrastrukturalnych jak m.in. budowa obwodnic Opola, Świdnicy, czy Starogardu Gdańskiego.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza wskazywał w środę w Senacie, że dług sektora finansów publicznych (gg, general government - PAP) w relacji do PKB w 2022 roku wyniósł, według wstępnych danych, poniżej 50 proc. PKB.

"Według wstępnych danych za rok 2022 cały dług general government w relacji do PKB może być niższy niż w roku 2015 i może to być nawet poniżej 50 proc. Tak jak powiedziałem, są to szacunki" - zaznaczył Skuza.

W grudniu 2022 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność - do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

