Senat: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała 10 poprawek do ustawy budżetowej

10 poprawek zmieniających ustawę budżetową zarekomendowała w piątek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Wśród nich jest m.in. propozycja przekazania blisko 2 mld zł na onkologię oraz przywrócenie Senatowi funduszy na działalność związaną z Polonią.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajmowała się w piątek poprawkami do ustawy budżetowej.

Uznanie komisji budżetu znalazła poprawka Komisji Zdrowia, która wniosła o przeznaczenie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych. Podobnie, komisja zarekomendowała przyjęcie poprawki Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji, która zaproponowała zwiększenia subwencji oświatowej o 4 mld 605 mln zł, tłumacząc to niedoszacowaniem kosztów podwyżek płac dla nauczycieli.

Pozytywne rekomendacje uzyskały też poprawka Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dotycząca zmniejszenia wydatków Instytutu Pamięci Narodowej o 25 mln zł i wydatków na Wojska Obrony Terytorialnej o 50 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o 75 mln zł dotacji na pomoc rozwojową. Inne poparte przez komisję poprawki zwiększają dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności o 3 mln zł oraz przeznaczają 5 mln zł na działalność Państwowej Inspekcji Pracy.

Komisja budżetu opowiedziała się także za przyjęciem trzech poprawek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wniosła ona o zwiększenie budżetu kancelarii Senatu o 7 mln 400 tys. zł, przywrócenie Senatowi środków przeznaczonych na działalność polonijną i zwiększenie budżetu RPO.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała również poprawki kierujące dodatkowe fundusze dla samorządów, na terenie których 50 proc. powierzchni jest zajmowane przez parki narodowe i rezerwaty oraz na walkę ze smogiem.

Pozytywnej opinii komisji nie uzyskała natomiast poprawka Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która wniosła o zwiększenie budżetu Urzędu Regulacji Energetyki o 2,5 mln zł kosztem Prokuratorii Generalnej. Odrzucony został też wniosek senatorów PiS o przyjęcie ustawy budżetowej w całości bez poprawek.

Ustawa budżetowa na 2020 r. została uchwalona przez Sejm 14 lutego. Założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według rządu ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program "Senior+"; wyższe wydatki na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.



