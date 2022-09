Senat: Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała J.Tyrowicz do RPP

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała we wtorek kandydaturę Joanny Bożeny Tyrowicz na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej.

Na początku sierpnia grupa senatorów zgłosiła profesor Uniwersytetu Warszawskiego Joannę Bożenę Tyrowicz jako kandydatkę na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej.

We wtorek za kandydaturą Tyrowicz głosowało pięciu senatorów komisji budżetu, trzech było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

W trakcie komisji Tyrowicz powiedziała, że biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, wdaje się, że "lista priorytetów polityki pieniężnej jest bardzo krótka i obejmuje dwie sprawy - obniżenie stopy inflacji i usprawnienie komunikacji banku centralnego" .

"Nie wydaje mi się, żeby na dzisiejszym etapie trzeba by się było rozdrabniać i dodawać do tej listy jeszcze jakiejś inne zadania, przy tak dalekiej od celu inflacji i tak dużym chaosie informacyjnym - to będą moim zdaniem dwa podstawowe priorytety dla kogokolwiek, kto by został członkiem RPP dzisiaj" - powiedziała.

Jak napisano w uzasadnieniu druku senackiego, "Tyrowicz spełnia wymogi i kryteria wyboru na członka RPP określone w Konstytucji RP oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim"

"W ocenie Grupy Senatorów prof. Tyrowicz wyróżnia się wiedzą z zakresu finansów. W latach 2007 - 2017 była doradcą ekonomicznym w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego" - wskazano w uzasadnieni. Zdaniem grupy senatorów, "liczne publikacje krajowe i zagraniczne oraz autorstwo i współautorstwo wielu książek świadczą o posiadaniu przez kandydatkę ugruntowanej wiedzy i doświadczenia w zakresie polityki pieniężnej". "Prof. Joanna B. Tyrowicz wyróżnia się doświadczeniem - od 2011 roku bierze udział w projektach badawczych dotyczących polityki gospodarczej oraz ekonomii. Nieprzerwanie od 2004 roku jest panelistką wielu konferencji krajowych i zagranicznych" - podkreślono.

Tyrowicz aktualnie jest Kierownikiem w Katedrze Metod Ilościowych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania.

"Prof. Joanna B. Tyrowicz swoim doświadczeniem, wiedzą merytoryczną w zakresie polityki pieniężnej i doświadczeniem daje gwarancję profesjonalnego wywiązywania się z obowiązku działania zgodnie z celami Narodowego Banku Polskiego, wobec czego Grupa Senatorów z pełnym przekonaniem rekomenduje Panią prof. Joannę B. Tyrowicz na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej" - wskazano.

Senat uzupełnia skład RPP w związku z rezygnacją ze stanowiska przez Rafała Surę, który został powołany pod koniec lipca do Zarządu NBP. Po rezygnacji Sury Rada liczy 7 członków z 10 przewidzianych ustawą, przy nieobsadzeniu 2 wakatów przez Sejm. Ustawa o NBP przewiduje, że ustalenia Rady podejmowane są przy obecności co najmniej 5 członków, w tym jej przewodniczącego.

Głosowanie Senatu ws. powołania Tyrowicz do RPP zaplanowano na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę.

