Senat: Komisja ds. klimatu negatywnie m.in. o planie finansowym Wód Polskich

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu negatywnie zaopiniowała plan finansowy Wód Polskich na 2023 r. oraz część budżetową dot. gospodarki wodnej. Wątpliwości senatorów wzbudziły też kwestie związane z przychodami państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu w środę rozpatrzyła ustawę budżetową na 2023 rok. w częściach właściwych dla zakresu działania tej komisji.

Chodziło m.in. o: część budżetową 22 - gospodarka wodna; 47 - energia; - 48 gospodarka złożami kopalin; 51 - klimat. Komisja rozpatrywała też plany finansowe na 2023 r. Wód Polskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komisja wyraziła negatywną opinię wobec części dotyczącej gospodarki wodnej oraz planu finansowanego Wód Polskich na 2023 r.

Dyrektor departamentu budżetu w MI Adam Orzechowski przekazał, że wydatki w części gospodarka wodna z budżetu państwa mają wynieść 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. 1 mld zł ma trafić do Wód Polskich m.in. na inwestycje. Ponad 300 mln zł ma to być wkład w inwestycje współfinansowane z UE.

Jak poinformował dyrektor, plan finansowy Wód Polskich przewiduje przychody w wysokości 1,7 mld zł. Koszty związane z remontami budowli wodnych itp. to 2,5 mld zł. Na inwestycje w 2023 r. Wody Polskie mają wydać ponad 1,2 mld zł, a źródłem tych pieniędzy ma być budżet państwa, środki z UE, a także własne przychody Wód Polskich.

Senatorowie negatywnie zaopiniowali te części budżetowe, przekonując m.in., że za małe środki przekazywane są na odtwarzanie majątku. Według szefa komisji Stanisława Gawłowskiego (KO) w przyszłym roku uda się wyremontować bądź wybudować tylko kilkadziesiąt kilometrów wałów przeciwpowodziowych, kiedy za poprzednich rządów było to nawet 300 km rocznie.

Komisja nie przyjęła z kolei stanowiska wobec części budżetowej dotyczącej klimatu.

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka poinformował podczas posiedzenia, że największą pozycją dochodu tej części będzie sprzedaż uprawnień do emisji CO2 w szacowanej kwocie ponad 18 mld zł. W trakcie komisji poinformowano ponadto, że całościowe wpływy ze sprzedaży uprawnień w 2022 r. wyniosły ok. 23 mld zł.

Wątpliwości senatorów dotyczyły m.in. dochodów ze sprzedaży uprawnień i tego jak pozyskane w ten sposób środki są i będą wydatkowane.

Siarka dodał, że w części dotyczącej energii, planowane wydatki na 2023 sięgają ponad 2,5 mld zł. Pieniądze z tej części budżetowej mają być przeznaczone m.in. na realizację polskiego programu jądrowego, czy ochronę radiologiczną. Wiceminister podkreślił, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce ma pozwolić na stabilne dostawy prądu dla odbiorców w przystępnych dla nich cenach. Komisja wydała pozytywną opinię na temat tej części budżetowej.

Pozytywną opinię otrzymał też plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wiceszef NFOŚiGW Dominik Bąk poinformował, że w 2023 r. Fundusz planuje wydać prawie 12 mld zł, z czego na dotacje przeznaczonych będzie ponad 8 mld zł. Jak podkreślił wiceprezes, NFOŚiGW będzie się koncentrował na programach skierowanych do osób fizycznych, a także wspomagających transformację energetyczną. Przekazał m.in., że na program antysmogowy "Czyste Powietrze" w przyszłym roku ma zostać wydane 2,6 mld zł.

