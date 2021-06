Senat: Komisja gospodarki nie poparła poprawek do ustawy wdrażającej pakiet VAT e-commerce

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności nie poparła w czwartek poprawek zgłoszonych podczas prac nad nowelizacją ustawy o VAT, która ma wdrożyć unijny pakiet VAT e-commerce.

Wiceminister Jan Sarnowski powiedział uzasadniając przygotowane przez rząd zmiany, że ich celem jest implementacja pakietu VAT e-commerce, który ma uszczelnić VAT w zakresie handlu internetowego i importu małych przesyłek z krajów trzecich UE.

"To poważny problem dla budżetu państwa i uczciwego polskiego biznesu" - mówił Sarnowski. Według niego proponowane rozwiązania uszczelnią system w taki sposób, że przesyłki z krajów trzecich (np. Chin) nie będą wpływać do Polski przez inne państwa unijne z pominięciem VAT-u, gdyż zniesiony zostanie (na poziomie całej Unii Europejskiej) obowiązujący do tej pory limit wartości 22 euro na przesyłki nie podlegające opodatkowaniu.

Zdaniem Sarnowskiego proponowana regulacja "to ułatwienie dla polskich firm, bo otwiera możliwość uproszczonego rozliczania VAT-u w przypadku wysyłania przesyłek do innych krajów UE".

Biuro Legislacyjne Senatu zgłosiło trzy zastrzeżenia do omawianej ustawy. Dotyczyły one ujęcia w niej zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Według Biura sprawy te nie były objęte projektem ustawy skierowanym do Sejmu przez Radę Ministrów i nie są związane z przedmiotem opiniowanej ustawy.

"Należy uznać, że są niezgodne z z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, przez to że zostały uchwalone przez Sejm bez zachowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego, z naruszeniem zasady trzech czytań projektu i z naruszeniem przepisów dot. procedury ustawodawczej" - tłumaczyli legislatorzy.

Drugim zastrzeżeniem był zbyt krótki okres vacatio legis, który nie będzie uwzględniał konstytucyjnych standardów dotyczących jego odpowiedniości i przy założeniu szybkiego procedowania ustawy będzie wynosić 11 dni.

"Opóźnienie we wdrażaniu dyrektywy nie może stanowić wytłumaczenia dla nieprawidłowego vacatio legis, niektóre unormowania ustawy ewidentnie pogarszają sytuację prawną jej adresatów" - argumentował przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu. "Biuro legislacyjne proponuje, aby komisja rozważyła zmianę jej wejścia w życie na dzień 1 września br." - stwierdził. Trzecia uwaga dotyczyła względów "poprawnej techniki legislacyjnej" i obejmowała również poprawki redakcyjne.

Senator Adam Szejnfeld (KO) w dyskusji dotyczącej projektu zgłosił wątpliwości co do trybu procedowania ustawy, który jego zdaniem narusza konstytucyjne normy. Władysław Komarnicki z tego samego klubu pytał o przetwarzanie danych o transakcjach firm i konsumentów po zmianach wdrażanych przez ustawę. "UE wymaga od nas wprowadzenia nowych rozwiązań, ale nie wymaga, żeby państwo po raz kolejny rozszerzyło sposób inwigilacji obywateli. Po co wam dostęp do zestawień naszych transakcji z okresu 10 lat? Kto i w jakim celu będzie z tego korzystał? Jaki jest katalog podmiotów, które będą miały prawo do przetwarzania tych danych?" - pytał Komarnicki.

Jacek Bury (Polska 2050) zgłosił poprawkę dotyczącą "ujednolicenia dokumentów wymaganych do udowodnienia sprzedaży (wewnątrzwspólnotowej - PAP), żeby była ona na tej samej zasadzie co dostawa wewnątrzunijna".

Wiceminister finansów Jan Sarnowski odnosząc się do kwestii poruszonych w dyskusji, stwierdził że wniesione przez Biuro Legislacyjne Senatu uwagi dotyczące przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy "mają charakter czysto administracyjny, dotyczą upoważnienia ministra finansów do delegowania zadań na oddziały KAS, nie wymagają żadnych przygotowań dostosowawczych ze strony biznesu".

"Dlatego rekomendujemy, żeby pozostały one w tym akcie prawnym, bo nie zawężają uprawnień polskich przedsiębiorców i podatników" - powiedział Sarnowski.

Odnosząc się do kwestii vacatio legis, Sarnowski stwierdził że "treść dyrektywy znana jest przedsiębiorcom od końca roku 2019, sam projekt w październiku ub. roku trafił do konsultacji publicznych, Rada Ministrów przyjęła go w kwietniu tego roku".

Zdaniem Sarnowskiego KAS jest przygotowana do obsługi nowych usług, a w przypadku unijnej dyrektywy, którą wdraża ustawa, "rzeczywiście konieczne wejście w życie do 30 czerwca".

"W zakresie inwigilacji, zasady raportowania i przechowywania informacji zostały określone w ogromnej mierze przepisami dyrektywy, nie odbiegamy od tego czego wymagają od nas przepisy wspólnotowe" - powiedział przedstawiciel resortu finansów. Jak dodał, dane mają być przechowywane przez okres 10 lat, żeby mogły być przekazywane innym krajom na potrzeby dochodzeń prowadzonych przez tamtejsze organy.

W głosowaniu żadne z przedstawionych podczas posiedzenia komisji wniosków nie uzyskały większości.

