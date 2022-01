Senat: Komisja gospodarki za poprawkami do noweli górniczej

Poprawkę wskazującą, że pomoc dla przedsiębiorstw górniczych nie będzie podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej zaproponowała w środę do noweli ustawy górniczej senacka komisja gospodarki. We wtorek inna senacka komisja zaproponowała odrzucenie ustawy w całości.

Chodzi o przygotowaną przez posłów ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która przewiduje, że kopalnie węgla kamiennego, redukujące swoje zdolności produkcyjne otrzymają do końca 2031 r. ponad 28,8 mld zł wsparcia publicznego. W środę zajmowała się nią senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Jak podkreślał podczas posiedzenia komisji Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik bez wprowadzenia tych przepisów może nastąpić niekontrolowana upadłość spółek górniczych.

Członkowie komisji zarekomendowali w trakcie posiedzenia wprowadzenie do ustawy poprawki, która jednoznacznie wskazuje, że środki finansowe udzielone w ramach wsparcia przedsiębiorstwu górniczemu nie będą podlegały egzekucji sądowej ani administracyjnej. Poparli także wprowadzenie do treści ustawy poprawek redakcyjnych zaproponowanych przez senackich leglislatorów.

We wtorek ustawą górniczą zajmowała się senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu, która zarekomendowała odrzucenie ustawy w całości, zgłaszając zastrzeżenia m.in. w kwestii notyfikacji przepisów. Chodzi o to, że wdrożenie kluczowych proponowanych w noweli rozwiązań - jako dotyczących pomocy publicznej - wymaga notyfikacji KE. Według MAP wniosek notyfikacyjny zostanie złożony pod koniec stycznia, a podjęcie decyzji przez KE potrwa 6-12 miesięcy.

Ustawa górnicza precyzuje m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Określa też koszty tych działań do końca 2031 r., szacowane na 28 mld 821 mln zł, nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań. Uchwalenie ustawy pozwoli na zawieszenie płatności, natomiast pełne wdrożenie wszystkich proponowanych w nowelizacji rozwiązań wymaga notyfikacji przez Komisję Europejską.

Nowela przekłada na język legislacyjny uzgodnienia Umowy społecznej, zawartej w maju 2021 r. między przedstawicielami rządu i górniczymi związkami zawodowymi. Uzgodniono wówczas stopniowe wygaszanie polskich kopalń węgla energetycznego do końca 2049 r. oraz subsydiowanie górnictwa w tym okresie w postaci m.in. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Warunkiem wdrożenia takiego systemu jest zgoda KE. Na początku grudnia, po kilku miesiącach wstępnych rozmów w tej sprawie ustalono, że w styczniu 2022 r. Polska złoży w Komisji formalny wniosek notyfikacyjny, a KE rozpatrzy go możliwie szybko.

Ustawa, obok budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, zakłada także zawieszenie i docelowe umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Chodzi o stare zobowiązania spółek węglowych, których spłatę w przeszłości odroczono i rozłożone na raty - docelowo miałyby one zostać umorzone wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli KE uzna, iż takie umorzenie jest zgodne z unijnym rynkiem wewnętrznym. Zawieszenie spłat i docelowe umorzenie ma także dotyczyć 1 mld zł pożyczki z PFR, jaki otrzymała w tym roku Polska Grupa Górnicza.

