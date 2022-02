Senat: Komisja infrastruktury za wycofaniem senackiego projektu zmian m.in ws. dofinansowania budowy obwodnic

Senacka komisja infrastruktury poparła we wtorek wniosek wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej m.in. nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zwiększającej pulę dofinansowania budowy obwodnic. Powodem jest przyjęcie przez Sejm zmian proponowanych przez senatorów.

Chodzi o złożony 26 października ub.r. przez senacką komisję ustawodawczą projekt nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zakłada on m.in. zwiększenie maksymalnej kwoty środków (2 mld zł) przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych oraz przedłużenie o rok, tj. do 31 grudnia 2022 r. utrzymaniu zwiększonej stawki dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, z kwoty 1,00 zł do kwoty nie wyższej niż 3,00 zł.

Jak podkreślił we wtorek przewodniczący komisji infrastruktury senator Jan Hamerski (PiS), przyjętą 17 listopada 2021 r. nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym i ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Sejm skonsumował zmiany proponowane w senackim projekcie.

Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która przeniosła kompetencje dotyczące wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd z ministra ds. transportu na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, wprowadziła też zwiększenie limitu powyżej 2 mld zł na budowę obwodnic przewidzianych w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Nowelizacja przedłużyła również o rok (do końca 2022 r.), powiększoną w okresie pandemii, maksymalną dopłatę w wysokości 3 zł do wozokilometra dla przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl