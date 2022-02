Senat: Komisja Kultury rekomenduje poprawki do ustawy dot. wsparcia zakupu dekodera do odbioru telewizji

W związku z wprowadzanym w 2022 r. nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej rząd dopłaci każdemu z odbiorców 100 zł do kupna odpowiedniego dekodera - przewiduje ustawa, którą we wtorek poparła z poprawkami senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu.

W tym roku nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zastąpienie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 bardziej efektywnym DVB-T2/HEVC. Wprowadzenie tego rozwiązania jest obowiązkowe w całej Unii Europejskiej.

We wtorek senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Ustawa przewiduje wprowadzenie świadczenia w wysokości 100 zł, które pozwoli na dofinansowanie zakupu dekodera. Świadczenie w wysokości 100 zł ma pozwolić w całości lub w części na pokrycie kosztu zakupu urządzenia umożliwiającego dalszy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej.

Komisja Kultury przyjęła poprawkę, która zmienia definicję dekodera telewizyjnego, ograniczając się do stwierdzenia, że dekoder telewizyjny to "odbiornik cyfrowy, o którym mowa w art. 2 pkt 23a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576)".

Kolejna poprawka, przyjęta przez komisję, dot. jawności umowy z Pocztą Polską i zobowiązuje ministra właściwego do spraw informatyzacji do przedstawienia właściwej komisji sejmowej i komisji senackiej, informacji dotyczącej postanowień umowy z operatorem.

Na posiedzeniu przyjęto też trzy poprawki redakcyjne zgłoszone przez Biuro Legislacyjne.

Zgodnie z ustawą dofinansowanie jest przyznawane dla gospodarstwa domowego, które może składać się zarówno z osób pełnoletnich, jak i niepełnoletnich, jednak osobą uprawnioną do wnioskowania jest jedynie osoba pełnoletnia. "We wniosku osoba uprawniona podaje podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres gospodarstwa domowego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej. Jednocześnie osoba ta składa oświadczenie o niepobraniu świadczenia na zakup dekodera dla swojego gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o braku możliwości samodzielnego nabycia dekodera z uwagi na sytuację finansową jej gospodarstwa domowego" - wyjaśniono w uzasadnieniu do ustawy.

Wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej. "W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku - w przypadku wniosku za pośrednictwem pracownika Poczty Polskiej. Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe" - przekazano w komunikacie rządu.

Program dopłat będzie realizowany do końca 2022 r.

We wtorek portal wPolityce.pl podał, że "rząd chce ułatwić obywatelom zachowanie ciągłości odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej". "Według naszych informacji decyzją ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zakres wsparcia specjalnym bonem o wartości 100 złotych ma zostać rozszerzony o odbiorniki telewizyjne" - napisano.

"Przeważył argument, że w ten sposób na nowy system będą mogły przejść osoby, które nie mogłyby w pełni wykorzystać dekoderów - np. osoby z pewnymi rodzajami niepełnosprawności" - czytamy na wPolityce.pl

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap - od 23 maja 2022 r. - łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap - od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

