Senat: Komisja nie zaproponowała poprawek do ustawy dot. rolniczego handlu detalicznego

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zaproponowała w środę poprawek do ustawy dot. rolniczego handlu detalicznego. Przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przychody z tego tytułu do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) (dawniej nazywany sprzedażą bezpośrednią) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. przeznaczoną dla rolników. Podstawowym warunkiem jej prowadzenia jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego podnosi kwotę przychodów z tej działalności zwolnioną od podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł.

Jak podkreślił podczas środowego posiedzenia komisji wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski, celem nowelizacji jest zwiększenie możliwości rozwoju działalności rolniczego handlu detalicznego oraz zapewnienie źródła stabilnego dochodu dla małych rodzinnych gospodarstw.

Kołakowski wskazał, że obecnie rolniczy handel detaliczny prowadzi 14,8 tys. podmiotów, a liczba ta stale wzrasta. "To oznacza, że ta stosunkowo nowa forma działalności zyskuje na popularności wśród rolników i konsumentów i jest opłacalna dla producentów" - podkreślił. Przypomniał, że założeniem ustawy sprzed 4 lat była liczba ok. 10 tys. podmiotów. "Widać, że ustawa spełniła swoją rolę" - ocenił.

Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ustawa znosi maksymalne limity żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawia te limity wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Efektem zmian będzie możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

