Senat: Komisja nie zaproponowała poprawek do ustawy o ułatwieniach w handlu dla rolników

Senacka komisja rolnictwa nie zaproponowała w środę poprawek do ustawy o ułatwieniach w handlu dla rolników. Przyjęte rozwiązania mają zachęcić rolników do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma przyczynić się do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych.

Sejm uchwalił ustawę pod koniec października. Był to projekt poselski zgłoszony przez posłów Kukiz-15, do którego Sejm wniósł poprawki. Celem zmian jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej, kiedy samorząd udostępniałaby miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty.

Przepisy regulują, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznaczy rada gminy w drodze uchwały. Rolnicy mają być ponadto zwolnieni od opłaty targowej.

W opinii autorów ustawy, ułatwienie w handlu ma się przyczynić się do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych, a także sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych, ma służyć też skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji. Jak wskazywali posłowie podczas prac sejmowych, łatwiejszego dostępu do produktów bezpośrednio od rolnika oczekują także konsumenci.

