Senat: Komisja SZ i UE pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na 2023 r. w części dot. spraw zagranicznych

We wtorek senacka komisja spraw zagranicznych i Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową w części dotyczącej spraw zagranicznych. W 2023 roku zaplanowano dochody MSZ w wysokości prawie 238 mln złotych - mówił wiceszef MSZ Wojciech Gerwel.

We wtorek senacka komisja spraw zagranicznych i UE rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2023 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: członkostwo RP w Unii Europejskiej; sprawy zagraniczne; rezerwy celowe; środki własne UE, a także plany finansowe: Instytutu Europy Środkowej; Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia; Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego; Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Ustawę budżetową w części dotyczącej spraw zagranicznych przedstawił wiceszef MSZ Wojciech Gerwel. "W 2023 roku zaplanowano dochody (MSZ-PAP) w wysokości 237 mln 687 tys. złotych" - poinformował wiceminister.

Jak dodał, "podstawowym źródłem dochodów budżetowych MSZ są wpływy z tytułu czynności konsularnych". "Limit wydatków MSZ w części sprawy zagraniczne w 2023 roku wynosi 2 mld 778 mln 777 tys. zł. W limicie wydatków MSZ na 2023 rok uwzględniono skutki finansowe z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw w zakresie utworzenia 23 etatów konsularnych, w tym 12 etatów w MSZ do obsługi wniosków wizowych oraz 11 etatów pracowników miejscowych w placówkach zagranicznych. To jest około 2,4 mln zł" - zaznaczył Gerwel.

Wiceminister podkreślił, że w czasie rozpatrywania projektu ustawy budżetowej na 2023 przez Sejm przyjęto zmiany dotyczące zwiększenia planu wydatków w części - sprawy zagraniczne w wysokości 1,9 mln zł na finansowanie zadań realizowanych w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej w zakresie społeczeństwa informacyjnego i telekomunikacji oraz rynku kapitałowego.

Gerwel podkreślił, że "w kwocie wydatków MSZ planowanych na 2023 rok około 60 procent stanowią wydatki realizowane w walutach obcych". "Dotyczą one między innymi działalności 170 placówek zagranicznych oraz płatności składek do organizacji międzynarodowych" - podkreślił wiceszef MSZ.

Dodał, że "w projekcie ustawy ujęto rezerwę celową w wysokości 34 mln 188 tys. złotych pod nazwą - wdrażanie planów współpracy rozwojowej w 2023 roku".

Gerwel mówił też, że w 2023 roku główne zadania polskiej polityki zagranicznej będą zogniskowane na wzmacnianiu bezpieczeństwa kraju, wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowaniu wizerunku Polski jako zaangażowanego i odpowiedzialnego członka wspólnoty międzynarodowej.

"Głównym i niezmiennym celem polityki zagranicznej będzie zapewnienie bezpieczeństwa państwa, które nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę. Kluczowe znaczenie będzie mieć kontynuacja działań na rzecz utrwalenia i wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce i w Europie" - powiedział wiceminister.

W połowie grudnia ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 r. Wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc.

Ustawa teraz trafi do Senatu. Senat ma podjąć uchwałę ws. budżetu 12 stycznia 2023 r., a 19 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych; następnie 25-26 stycznia zajmie się nimi Sejm. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 30 stycznia przyszłego roku.

Na koniec posiedzenia przewodniczący komisji senator Bogdan Klich poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie rozpatrywane części ustawy budżetowej.

